5 крутых подержанных кроссоверов для осени

Именно осенью на кузовах многих машин появляются пятна ржавчины, ведь с этим временем года приходит слякоть и сырость. Да и камень, прилетевший в капот и оставивший на нем скол, причинит неприятности. Ведь в «ране» может быстро появиться очаг коррозии. Но есть автомобили, кузова которых уже на заводе обрабатывают так, что ржавчина им не страшна.
Для антикоррозийной обработки автостроители применяют разные методы оцинковки. Самый лучший — так называемая горячая оцинковка. В этом случае кузов обрабатывают цинком, который разогревают в диапазоне от 500 до 4000 градусов. Процесс довольно сложен, поэтому его применяют только при производстве премиальных машин.
Одними из первых такой подход использовала Audi на модели 80. Ну а если говорить о сегодняшних реалиях, то за 1 300 000 рублей можно купить полноразмерный кроссовер Audi Q7 первого поколения (выпускался с 2001 по 2015 годы), на кузов которого производитель давал 12 летнюю гарантию.
При для BMW X5 применяют иной метод — гальваническую оцинковку, когда кузов опускают в емкость с цинкосодержащим электролитом, а затем через него пускают ток. Таким образом, на «немце» появляется защитное покрытие толщиной от 9 до 15 микрон. Это очень хорошо по нынешним временам. Так что можно не бояться за кузов X5 второго поколения, который выпустили в 2008 году. Такой кроссовер в неплохом состоянии обойдется в 1 200 000 рублей.
Такую же технологию применяют и при обработке Mercedes-Benz ML. В результате получается защитный слой толщиной 7—14 микрон, так что и за этого премиального «немца» можно не переживать. Если говорить о ценах, то кроссовер 2010 года выпуска с пробегом 170 000 км можно купить за 1 000 000 рублей.
Porsche Cayenne обрабатывают методом горячей двухсторонней оцинковки. Ее толщина всего 2—10 микрон, зато лакокрасочное покрытие кроссовера толстое и крепкое, так что ржавчина на кузове появляется редко. Скорее, она расскажет о кустарном кузовном ремонте.
Volvo XC90 второго поколения обрабатывают методом горячей оцинки с внешней и внутренней сторон кузова. Толщина каждого подобного покрытия составляет от 2 до 10 микрон. Как говорят эксперты, ржавчина на кузове такого автомобиля появится не ранее, чем через 10 лет эксплуатации.
Поскольку «скандинав» — самая свежая машина в нашем списке, то и цена на него высока. Дорестайлинговый кроссовер 2015 года выпуска продают минимум за 2 100 000 рублей.