5 крутых подержанных кроссоверов для осени

Именно осенью на кузовах многих машин появляются пятна ржавчины, ведь с этим временем года приходит слякоть и сырость. Да и камень, прилетевший в капот и оставивший на нем скол, причинит неприятности. Ведь в «ране» может быстро появиться очаг коррозии. Но есть автомобили, кузова которых уже на заводе обрабатывают так, что ржавчина им не страшна.

Для антикоррозийной обработки автостроители применяют разные методы оцинковки. Самый лучший — так называемая горячая оцинковка. В этом случае кузов обрабатывают цинком, который разогревают в диапазоне от 500 до 4000 градусов. Процесс довольно сложен, поэтому его применяют только при производстве премиальных машин.

Одними из первых такой подход использовала Audi на модели 80. Ну а если говорить о сегодняшних реалиях, то за 1 300 000 рублей можно купить полноразмерный кроссовер Audi Q7 первого поколения (выпускался с 2001 по 2015 годы), на кузов которого производитель давал 12 летнюю гарантию.

При для BMW X5 применяют иной метод — гальваническую оцинковку, когда кузов опускают в емкость с цинкосодержащим электролитом, а затем через него пускают ток. Таким образом, на «немце» появляется защитное покрытие толщиной от 9 до 15 микрон. Это очень хорошо по нынешним временам. Так что можно не бояться за кузов X5 второго поколения, который выпустили в 2008 году. Такой кроссовер в неплохом состоянии обойдется в 1 200 000 рублей.