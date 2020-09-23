Hyundai представила «горячий седан» Sonata N Line

Sonata N Line получила характерную для всех моделей этой спортивной линейки каскадную радиаторную решетку, три воздухозаборника в бампере и фирменные эмблемы N Line на кузове. Во внешности задней части машины бросаются в глаза сдвоенные патрубки выхлопной системы по обеим сторонам от черной нижней части бампера с диффузором.

О салоне Sonata N Line известно лишь то, что он получил отделку темным хромом, фирменную красную прострочку N Line на рулевом колесе и спортивные сиденья. О силовых агрегатах, которые установлены на эту модификацию седана Sonata, производитель предпочитает пока помалкивать.

Ранее, весной этого года, в ходе дебюта текущего поколения Hyundai Sonata в Нью-Йорке, один из представителей компании обмолвился, что мощность двигателя у Sonata N Line будет превышать планку в 275 л. с. О сроках выхода модели на российский рынок информация на данный момент отсутствует.