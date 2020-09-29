В продажу поступил обновленный LADA XRAY

Новое головное устройство откроет для владельцев автомобиля множество функций. Скажем, доступ к таким сервисам, как «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Музыка». Кроме этого, с помощью новой системы можно оплачивать топливо на АЗС, не выходя из автомобиля. Ну и, конечно же, есть голосовой помощник «Алиса».

Модель создана на базе комплектации Comfort и включает в себя элементы топ-версий Luxe, например, обогрев лобового стекла, климат-контроль, тонировку стекол.

За «клубный» XRAY дилеры просят 798 900 рублей.