Как кожаный салон может сильно испортить жизнь водителю

Продавцы в автосалонах говорят о кожаном салоне, как о безусловном достоинстве автомобиля. Мол, это престижно и удобно. На самом деле все не совсем так, как кажется на самом деле. Действительно, выглядит кожа отменно, но в повседневной эксплуатации «вылезает» масса проблем и даже опасностей.
Начнем с того, что в жару кожа сильно нагревается, причем гораздо сильнее, чем ткань или велюр. Поэтому садиться в такую «сковородку» будет, мягко сказать, не комфортно. А зимой обивка дубеет, и согревать ее пятой точкой ой как холодно.
Почитатели кожи возразят, что у кресел есть многоуровневый обогрев и вентиляция. Но не надо забывать, что на обогрев требуется время, да и охладить раскаленную кожу не так-то просто. Так что в первые минуты поездка доставит массу дискомфорта. А это чревато аварийной ситуацией, ведь водитель больше сконцентрирован на своих ощущениях, а не на дороге.
Серьезный недостаток кроется в том, что если на кресло, обтянутое перфорированной кожей, пролить, скажем, воду или кофе, да дать всему этому впитаться, то через какое-то время на обивке может появиться грибок или плесень. Этот же «подарок» можно получить, если автомобиль с полгода стоял в сыром гараже. А еще такой же «эффект» проявляется, если попытаться почистить салон дешевым очистителем для кожи. При этом обивка еще и цвет может поменять, так что кресла будут выглядеть словно в пятнах. Заметим в скобках, что за кожаным салоном нужен постоянный уход. Просто протереть поверхность кресел тряпкой недостаточно.
Ну а плесень может быть причиной массы недугов. Особенно это касается аллергиков. Скажем, трудности с дыханием, покраснение глаз или вовсе размытое зрение может привести к аварии.
А избавиться от плесени не так-то просто. Самый дешевый вариант — обработать место бензином. Но тогда запах топлива надолго «поселится» в салоне. Можно воспользоваться и специальной автохимией, выложив приличную сумму. При этом 100-процентной гарантии, что препарат выведет плесень, никто не даст. Впрочем, как и сервис, специализирующийся на детейлинге. В итоге, единственным вариантом становится полная перетяжка салона, что очень дорого.
Но и это может не спасти от проблем в будущем. Если захотите сэкономить, знайте, что кожа низкого качества может со временем растягиваться, приведя к образованию складок или пузыря на креслах. Салон потеряет товарный вид и в случае продажи машины придется делать скидку покупателю. Не исключено и появление трещин и потертостей на обивке, а это тоже может снизить цену авто.