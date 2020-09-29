Как кожаный салон может сильно испортить жизнь водителю

Продавцы в автосалонах говорят о кожаном салоне, как о безусловном достоинстве автомобиля. Мол, это престижно и удобно. На самом деле все не совсем так, как кажется на самом деле. Действительно, выглядит кожа отменно, но в повседневной эксплуатации «вылезает» масса проблем и даже опасностей.

Начнем с того, что в жару кожа сильно нагревается, причем гораздо сильнее, чем ткань или велюр. Поэтому садиться в такую «сковородку» будет, мягко сказать, не комфортно. А зимой обивка дубеет, и согревать ее пятой точкой ой как холодно.

Почитатели кожи возразят, что у кресел есть многоуровневый обогрев и вентиляция. Но не надо забывать, что на обогрев требуется время, да и охладить раскаленную кожу не так-то просто. Так что в первые минуты поездка доставит массу дискомфорта. А это чревато аварийной ситуацией, ведь водитель больше сконцентрирован на своих ощущениях, а не на дороге.

Серьезный недостаток кроется в том, что если на кресло, обтянутое перфорированной кожей, пролить, скажем, воду или кофе, да дать всему этому впитаться, то через какое-то время на обивке может появиться грибок или плесень. Этот же «подарок» можно получить, если автомобиль с полгода стоял в сыром гараже. А еще такой же «эффект» проявляется, если попытаться почистить салон дешевым очистителем для кожи. При этом обивка еще и цвет может поменять, так что кресла будут выглядеть словно в пятнах. Заметим в скобках, что за кожаным салоном нужен постоянный уход. Просто протереть поверхность кресел тряпкой недостаточно.