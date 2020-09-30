Новый KIA Mohave начали собирать в России

фото АвтоВзгляд
KIA отчиталась об очередном этапе обновления своего модельного ряда в России. На этот раз речь идет о «большом мальчике» в продуктовой линейке компании — KIA Mohave. Пока помалкивая о дате старта продаж, компания объявила о начале его сборки в нашей стране.

Сборка KIA Mohave стартовала на мощностях завода «Автотор» в Калининграде — такое заявление распространила сегодня KIA Motors Russia&CIS. Напомним, что машина, получив новый дизайн как экстерьера, так и интерьера, обзавелась набором электронных опций, но при этом сохранила рамную несущую конструкцию кузова и систему полного привода с электронным управлением.

На российском рынке будет предложена комплектация с единственно возможной комбинацией мотора и КП. Под капотом у Mohave, как и ранее, будет трудиться дизельный трехлитровый V6 мощностью 249 л. с. В тандеме с ним станет работать 8-ступенчатый «автомат».

Согласно официальной информации, запуск полноразмерного внедорожника KIA Mohave на российском рынке намечен на четвертый квартал 2020 года. По данным же портала «АвтоВзгляд», презентация модели запланирована на октябрь текущего года.

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30 сентября 2020
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