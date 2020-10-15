Начались российские продажи нового KIA Sorento

Версии KIA Sorento четвертого поколения появились в России с двумя двигателями. Это рядные 4-цилиндровые моторы семейства Smartstream. Более дешевым комплектациям положен атмосферный бензиновый 2,5-литровый агрегат мощностью 180 л. с. Он работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» классической гидротрансформаторной конструкции.

Более мощный «движок» — 2,2-литровый турбодизель мощностью 199 л. с. и новый 8-ступенчатый двухдисковый «робот» «мокрого» типа полагаются более дорогим версиям Sorento-IV. Новый Sorento предлагается как в передне-, так и в полноприводном исполнении, с 5- и 7-местным салоном. В зависимости от комплектации, цена автомобиля составляет от 2,2 млн. рублей до 3, 3,2 млн. рублей.

Все Sorento для российского рынка собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. С бензиновым двигателем 2,5 кроссовер можно приобрести в версиях Classic, Comfort, Luxe, Prestige. Вариант с 2,2-литровым дизелем предлагается в комплектациях Luxe, Prestige, Premium и топовой Premium+.