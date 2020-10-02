Вкус к жизни: едем в Ростов Великий на Nissan Murano

Любой туристический трип, понятное дело, начинается с прокладки маршрута, выбора средства передвижения и места временного пристанища. И с первыми пунктами в этой поездке проблем не было.

Дорога на Ростов только одна — в целом неплохая, хотя и дико раздражающая перманентными заторами Ярославка. А что касается «колес», то здесь откровенно повезло: у компании Nissan удалось зафрахтовать ее бесподобный Murano. Но вот с постоялым двором в старинном русском городке возникли неожиданные проблемы. Впрочем, обо всем по порядку, тем более, что именно японский кроссовер здорово помог нивелировать две другие проблемы.

Да, если бы не он, то вечный многочасовой затор от Пушкино до Сергиева Посада (причем и в ту, и в другую стороны) в очередной раз сильно испортил настроение, да и весь настрой семейного автопробега. И тут дело не столько в «коже-роже-всех делах», которыми, тем не менее, «Мурано» вполне может поспорить и с более премиальными одноклассниками, сколько в качестве их исполнения.