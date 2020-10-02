Вкус к жизни: едем в Ростов Великий на Nissan Murano

Любой туристический трип, понятное дело, начинается с прокладки маршрута, выбора средства передвижения и места временного пристанища. И с первыми пунктами в этой поездке проблем не было.
Дорога на Ростов только одна — в целом неплохая, хотя и дико раздражающая перманентными заторами Ярославка. А что касается «колес», то здесь откровенно повезло: у компании Nissan удалось зафрахтовать ее бесподобный Murano. Но вот с постоялым двором в старинном русском городке возникли неожиданные проблемы. Впрочем, обо всем по порядку, тем более, что именно японский кроссовер здорово помог нивелировать две другие проблемы.
Да, если бы не он, то вечный многочасовой затор от Пушкино до Сергиева Посада (причем и в ту, и в другую стороны) в очередной раз сильно испортил настроение, да и весь настрой семейного автопробега. И тут дело не столько в «коже-роже-всех делах», которыми, тем не менее, «Мурано» вполне может поспорить и с более премиальными одноклассниками, сколько в качестве их исполнения.
В первую очередь, разумеется, я имею ввиду его удивительные кресла, исполненные, как известно, по «космическим» технологиям. Для тех кто забыл, напомню, что в их создании самое непосредственное участие принимали специалисты NASA.
Не вдаваясь в сложные технические подробности конструкции скажу только, что в них даже в самой долгой дороге практически невозможно устать. Лучшее доказательство тому — дети 9-и и 13-и лет, которые во всех других транспортных средствах изводят меня и супругу жалобами на «тошнит, ноги затекли, шея отваливается». В этот раз за четыре часа езды, включая почти полуторачасовое торканье в «пушкино-посадской» пробке, от чад не поступило ни одной жалобы! Даже по-маленькому никто не попросился.
Хотя, скорее всего, от остановок «по требованию» ребят отвлекли мониторы мультимедийной системы, вмонтированные в подголовники передних кресел: заботливый папаша заранее записал на флешку их любимые фильмы — и вуля: на заднем диване получился уютный кинотеатр для двоих.
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что с вынужденными остановками на М8 «Холмогоры» все хорошо — разномастные заправки встречаются сплошь и рядом, предлагая и вполне пристойные «удобства», и сносную еду. Да и паленым бензином не грешат. Кстати сказать, если время у вас в достатке, по-пути в Ростов можно сделать и небольшие туристические «отступления», притормозив на час-другой не только в Сергиевом Посаде, но и в Александрове, и в Переславль-Залесском.
А в целом дорога даже на более бюджетном транспортном средстве не сильно утомит: почти повсеместно двухполосная, она вплоть до Переславля обходит населенные пункты, позволяя поддерживать неплохой и стабильный темп, а уж с круиз-контролем, как в случае с Murano, и подавно.
Потом, правда, почти до Ростова деревни-поселки идут чередой, хотя камер фиксаций, на удивление, не так и много. Впрочем, навигационная система видит их не хуже продвинутого антирадара, исправно предупреждая о засадах. Покрытие магистрали более, чем приемлемое. А если говорить о тестовом автомобиле — то просто идеальное. Nissan Murano в своей российской ипостаси не столь вальяжен и мягок, как его американский вариант, но буквально все огрехи полотна «поедает» совершенно незаметно для седоков.
Для достаточно энергоемкой подвески все эти дорожные «заплаты», волны, рытвинки и даже бич отечественных направлений — колейность — не просто пустяки, а сущие пустяки.
При этом пассажиров не укачивает от слова «совсем» (дети опять-таки стали лучшим индикатором, поскольку ни в одну поездку мы не отправляемся без специальных пилюль, а в этой обошлись без них). Короче говоря, «дорожную» проблему флагман российской линейки решил. И теоретически, мог бы помочь и со второй — жилищной'.
Дело в том, что, на удивление, в Ростове крайне скудный гостиничный фонд. Вроде и отелей, и гостевых домов хватает, но вот беда — даже на четыре звезды практически ни одна локация не тянет. Более того — тут трудно найти двухкомнатный «нумер». А те, что есть — или надо бронировать сильно загодя, или они очень невысокого качества, или запредельно дороги для бюджетного семейного отдыха. Мы в итоге остановились в «Рождественском», сняв две комнаты по 2800 за каждую. И, если честно, то путешествуя без отпрысков, я бы предпочел переночевать в машине, если она — Murano.
Элегантный интерьер с изумительными материалами отделки комфортен даже при сложенных для ночлега спинках заднего дивана. Удивительно, но ложе с подосланными туристическими «пенками» получается даже мягким — совсем как модные нынче ортопедические матрасы, и более чем просторным для двоих.
Романтический флер усилит «музыка» от Bose c 11-ю динамиками и сабвуфером. И необязательно слушать радио — все, что загружено в смартфон, мультимедийка авто, «сконнектированная» с мобильником посредством Biuetooth, воспроизведет запросто (USB-входы, кстати сказать, есть тут и спереди, и сзади).
Плюс панорамная крыша, через которую можно наслаждаться видами звездного неба. Одним словом, машину откровенно не хочется покидать ни водителю, ни пассажирам. Однако пора и по городу прогуляться.
Ростов действительно очарователен, и не так запущен местными властями, как Переславль-Залесский, даже прибранн. Однако в нем нет ни лубочности Плёса, ни ухоженной древнерусскости Суздаля или, скажем, Гороховца. Да и архитектурные «изыски» конца позапрошлого-начала прошлого веков представлены весьма скромно, но очень достойно, позволяя с удовольствием окунуться в ушедшие эпохи. И в купеческий быт, и в мещанские радости (не пройдите мимо местных Торговых рядов), и в православное великолепие (я даже не о многочисленных церквях-монастырях, а о променаде в Митрополичьем саду).
Причем я бы посоветовал не пользоваться местными путеводителями или услугами гида, а просто бесцельно и бессистемно побродить по улочкам городка, впитывая все его житейские прелести и «бытовуху» — отменное настроение я гарантирую. При этом, однако, полдня на все про все вам хватит с лихвой. Но не торопитесь домой: примерно в двадцати верстах отсюда в потрясающе живописном месте — мурашки по коже — расположился мужской Борисоглебский монастырь.
Подобной архитектуры вы не встретите ни в одном из упоминавшихся выше городов «Золотого кольца России» (хотя мотивы владимиро-суздальского зодчества присутствуют и здесь) — вот ведь где преданья старины глубокой чувствуешь всей кожей.
А уж про воцерковленных граждан я вообще молчу — им точно сюда: в монастыре покоятся мощи трех святых и хранится деревянный крест — благословение преподобного Сергия Радонежского. Но если вернуться к делам житейским, то эти немногие километры до монастыря не то, что тяжелое испытание, но дорога — так себе.
Извилистая, в меру «убитая», она может доставить некоторые неудобства и шоферу, и его спутникам. Правда, не в случае с «Мурано». И дело не только в том, что он, как уже говорилось, просто не замечает огрехов дорожников. Система интуитивного, как его называют сами японцы, полного привода реально не заставляет водителя напрягаться.
Перебрасывая по необходимости мощность то на все, то только на задние или передние колеса, автомобиль сам «отслеживает» нюансы езды — и прямики, и крутые повороты, и качество покрытия, обрабатывая и отрабатывая их максимально комфортно и безопасно. Возможно, даже излишне безопасно, однако для большого семейного автомобиля это, скорее, плюс. При этом управляемость — имеется в виду пресловутая обратная связь — вызовет нарекания разве что у мастера спорта в автодисциплинах.
Как и динамические характеристики: 249 «лошадок» под капотом гарантируют уверенное ускорение с любых скоростей (разве что не стоит принимать участие в светофорных гонках) и даже провоцируют на весьма рискованные обгоны. Правда, жажда скорости может больно ударить по кошельку.
Но вот, что интересно: пробежав чуть более 500 километров, большая часть которых пришлась, правда, на загородную езду, я легко уложился в 10 л/100 км — весьма приемлемо для мощного V6. Да, три самых близких человека в машине ограничили мои драйверские амбиции на максималке в 110 км/ч, но ведь вы помните, что в гости к Богу не бывает опозданий?
И раз уж речь зашла о деньгах, стоит сказать, что путешествие в Ростов Великий не станет разорительным даже по нынешним непростым временам. С учетом «еды» для машины, гостиницы (завтрак, повторю, включен), обедами-ужином в местных ресторанах (цены удивят демократичностью), семья из четырех человек вполне может уложиться в 8000−10 000 рублей, искупавшись в море удовольствий.
И даже посещение таких раскрученных, но с прекрасной кухней ресторанов, как, скажем, «Щучий двор» или «Иван Царевич» (фаршированный судак, шанежки, русская каша из полбы, умопомрачительные домашние наливки) указанную выше финансовую планку не снесут — средний чек на человека даже с бокалом-другим вина не превысит и тысячи рублей.
А то и еще меньше. Не теряя денег, но и не лишаясь гурманский радостей, можно насладиться фантастической ухой на самом на берегу озера Неро (не Плещеево, конечно, но тоже внушает) в кафе «Берег». Местечко — на пять с плюсом и по цене, и по «вкусности» — явно недооцененное туристом.
Как, впрочем, откровенно недооценен российскими автолюбителями и наш спутник в этом турне — Nissan Murano. Что в обоих случаях — большое упущение…