Geely резко нарастила продажи и поставки машин на экспорт

Общий результат ноября — 150 517 проданных по всему миру автомобилей марок Geely и Lynk & Co. Это значит, что в последний месяц осени спрос вырос на 5%! А всего за первые одиннадцать месяцев концерн сделал и реализовал 1 166 015 машин, выполнив поставленный план на 88%.

Что касается России, то за последний месяц осени дилеры Geely передали клиентам 2015 машин. Для сравнения: Haval сумел продать только 1628 автомобилей, а Chery — 1497 кроссоверов. Притом самым продаваемым автомобилем среди поднебесных брендов оказался Geely Coolray!

К слову, на рынок Coolray вышел всего полгода назад, а уже стал бестселлером. А сейчас марка презентовала очередную новинку — премиум-кроссовер Tugella. Портал «АвтоВзгляд» уже успел проверить, так ли крут амбициозный азиат.