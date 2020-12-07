ГИБДД хочет отправлять машины на штрафстоянку за перегоревшую лампочку

Как и в случае практически любой изначально сомнительной инициативы, ее авторы ссылаются на некий зарубежный опыт и предлагают взрастить на российской почве (то есть асфальте) следующую чудную практику. Сотруднику ДПС, обнаружившему на дороге машину с негорящей фарой или «поворотником», фаркопом, не оформленным как положено, с неисправным рулевым управлением, плохо работающими тормозами (список недопустимых технических проблем еще будут дополнять), предлагается дать право временно аннулировать диагностическую карту машины и запретить ее эксплуатацию.

После этого водитель должен будет в течении 72-х часов устранить поломку и пройти внеочередной техосмотр, при котором проверят устранена неисправность или нет. Если не успел уложиться в этот срок — придется распрощаться со свидетельством о регистрации авто (СТС), а ездить без этого документа нельзя. За управление автомобилем без регистрационных документов по статье 12.3 КоАП полагается штраф в 500 рублей и отправка транспортного средства на штрафстоянку.

Теперь все сотрудники ГИБДД, работающие «на земле», знают, что просить у Деда Мороза в качестве новогоднего подарка — чтобы Госдума одобрила законопроект МВД без существенных правок.

Уже сейчас просматривается стандартный способ «монетизации» новых полномочий гаишников. На практике же, неисправности – кроме не горящих световых приборов или наличия прицепного устройства — среднестатистический сотрудник ДПС зафиксировать вряд ли сможет.