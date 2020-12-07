ГИБДД хочет отправлять машины на штрафстоянку за перегоревшую лампочку

Как и в случае практически любой изначально сомнительной инициативы, ее авторы ссылаются на некий зарубежный опыт и предлагают взрастить на российской почве (то есть асфальте) следующую чудную практику. Сотруднику ДПС, обнаружившему на дороге машину с негорящей фарой или «поворотником», фаркопом, не оформленным как положено, с неисправным рулевым управлением, плохо работающими тормозами (список недопустимых технических проблем еще будут дополнять), предлагается дать право временно аннулировать диагностическую карту машины и запретить ее эксплуатацию.
После этого водитель должен будет в течении 72-х часов устранить поломку и пройти внеочередной техосмотр, при котором проверят устранена неисправность или нет. Если не успел уложиться в этот срок — придется распрощаться со свидетельством о регистрации авто (СТС), а ездить без этого документа нельзя. За управление автомобилем без регистрационных документов по статье 12.3 КоАП полагается штраф в 500 рублей и отправка транспортного средства на штрафстоянку.
Теперь все сотрудники ГИБДД, работающие «на земле», знают, что просить у Деда Мороза в качестве новогоднего подарка — чтобы Госдума одобрила законопроект МВД без существенных правок.
Уже сейчас просматривается стандартный способ «монетизации» новых полномочий гаишников. На практике же, неисправности – кроме не горящих световых приборов или наличия прицепного устройства — среднестатистический сотрудник ДПС зафиксировать вряд ли сможет.
Следовательно, широкие массы сотрудников станут действовать по методу «у вас лампа перегорела». Причем будет не важно, — горит ли она на самом деле или нет. У нас ведь считается, что глаз гаишника при исполнении зрит в окружающую действительность с точностью камеры автоматической фиксации и потому любому придорожному полицейскому мы просто обязаны верить на слово.
Иными словами, если полицейский скажет (и запишет в протоколе), что ярко сияющая электрическим светом лампочка не горит, значит так оно на самом деле и есть. Далее автоматически запрет на эксплуатацию и 72 часа на прохождение техосмотра! Ах, у нас сегодня уже вечер пятницы и ближайшие пару суток пункты ТО не работают? Ну так это твои проблемы, гражданин! Ах, ты с семьей едешь в отпуск на море и понятия не имеешь, где в местном «устьзазвизюйске» проходят ТО? Опять же — твои проблемы, уважаемый автовладелец!
И при этом каждый по-настоящему квалифицированный работник ГИБДД знает: в душе поставленного в подобное положение гражданина обычно просыпается неслыханная щедрость и он становится готов отслюнявить изрядную сумму, чтобы упырь в погонах оставил его в покое.
Ну а когда у машины действительно перегорела в пути лампочка в фаре — сам бог велел «ошкурить» тебя на взятку, дорогой автомобилист. Заметим, что существует изрядный список моделей легковушек, у которых пробраться к перегоревшей лампе в фаре можно только после демонтажа бампера или подкрылка переднего колеса. И не факт, что в лучшей районной СТО, занимающейся, преимущественно, ремонтом «Жигулей» местных аборигенов, смогут справиться с подобными технологическими операциями на свежей иномарке.
А уж если у вас более-менее современная машина со штатными «светодиодами» в головном свете, то вы, скорее всего, в курсе: они не меняются по одному, а требуют замены блокфары целиком. Придется заказывать эту деталь в вышеупомянутый «устьзазвизюйск» и ждать ее поставки неизвестно сколько недель.
Или, допустим, машина таки оказалась на спецстоянке из-за перегоревшей лампы. По идее, находиться там она должна до тех пор, пока не будет устранено нарушение. Получается, что либо самому придется менять погасший источник света прямо на территории полицейской стоянки, либо, в технически сложных случаях, привозить туда авторемонтную мастерскую в полном составе. Ну как в таких условиях отказать сотруднику ДПС, посреди калмыцкой степи намекающему на взятку?
В общем, от лица тысяч рядовых носителей полосатого жезла, искренне благодарим умных борцунов за безопасность из МВД за прекрасную возможность поднять взяточных денег, не отходя от рабочего места.