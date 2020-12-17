Новый родстер Bentley вывели на дорожные тесты

Bacalar Car Zero уже «продули» в аэродинамической трубе, также машина прошла тесты на управляемость и поведение на высоких скоростях. Теперь настал черед дорожных испытаний, которые должны показать, насколько надежен автомобиль на длинном пробеге. А после ресурсных тестов, родстер ждет проверка в климатической камере при температурах до 80 градусов по Цельсию.

Напомним, что Bacalar разработали в кузовном ателье Mulliner, которое принадлежит британской марке. Кузов машины уникален, единственное, что роднит его с серийным кабриолетом Continental GTC, так это ручки дверей. Дизайнеры создали для родстера более 750 новых кузовных деталей и элементов, которые применили при отделке салона.

Модель Bacalar выйдет ограниченной серией всего из 12 машин. Каждый автомобиль получит уникальную отделку салона, в которой используют ценные породы дерева, дорогую кожу и шерсть. Что касается мотора, то он всего один. Это шестилитровый W12 мощностью 650 л. с.