Каких сюрпризов ждать от кроссовера Renault Arkana к 50000 км пробега

Первый раз будущий владелец кроссовера увидел его еще на Московском автосалоне. Это был самый первый показ французского SUV, сделанного специально для России. Уже тогда машина понравилась: прежде всего, как говорит наш собеседник, дизайном. Позже, когда товарные машины приехали к дилерам, оценил и салон. Приглянулись кресла с выраженным профилем, хороший руль, обтянутый натуральной кожей. В итоге молодой человек, которому к тому времени «стукнул тридцатник», решился на покупку автомобиля из первой партии.
- Первое время, когда ездил по городу, видел, как многие оборачиваются на «Аркану». Даже на парковке подходили, интересовались. Мне самому была интересна реакция людей, поэтому я с откровенным удовольствием все рассказывал и показывал. Интересно, что многие смотрели именно на кузов. Много раз слышал, что, мол, модная машина. Это и понятно. Купе-кроссоверов у нас до сих пор по пальцам пересчитать. А у «Арканы» и цвет яркий и форма дневных ходовых огней стильная. Ночью так вообще кажется, что это дорогая машина из премиума.
Сам я люблю путешествовать, да и по работе приходится ездить на личном авто, — подчеркивает автовладелец. — Вот и намотал так много. Кстати, еще когда присматривался к автомобилю, возможные проблемы в пути меня не смущали. Ведь я знал, что «Аркану» сделали на модульной SUV-платформе нового поколения.
Что же касается турбомотра, то тут тоже был спокоен. Его ведь разрабатывали вместе с «Мерседесом», да и французам опыта в конструировании малообъемников не занимать. К тому же двигатель ставят на целую гамму моделей, в том числе тех, что у нас не продают. Скажем, Renault Megane и Kadjar. Если бы в какой-то стране с движком возникли проблемы, это бы сразу стало известно. А так — нигде проблем нет. Это меня и успокоило. Нет вопросов и к вариатору СVT8 XTronic, производства Jatco. До сих пор «коробка» сюрпризов не подкидывала.
На трассе Arkana — настоящая пушка. У 150-сильного мотора хорошая тяга на низах, так что разгон получается бодрый. А еще тут стоит турбокомпрессор с электронно-управляемым перепускным клапаном. У него не пневматический привод, а электрический. Он быстрее стравливает давление, поэтому и турбоямы нет.
Теперь пара слов о топливе. Я проехал по стране немало и хочу сказать, что топливо у нас не такое плохое, как про него говорят. Главное — не заправляться где попало и тогда с машиной будет все нормально. И, конечно же, не надо забывать, что периодически нужно чистить топливные форсунки. Я это делал у дилера на плановых ТО, при замене свечей зажигания.
Поскольку Arkana все-таки кроссовер, расскажу про его поведение вне асфальта. Благодаря дорожному просвету в 205 мм Arkana проходит уверенно там, где легковушки скребут «брюхом». Без проблем проезжает по колейной грунтовке, да и диагональное вывешивание не становится проблемой. Отмечу и хорошую защиту моторного отсека. Благо, квадратная форма подрамника позволяет поставить мощный стальной «лист».
Кстати, крепежные болты защиты я регулярно смазываю, так что они ни разу не закисали и не обламывались при демонтаже. А вот защиту редуктора и топливного бака ставить не стал. Сколько ни лазал по бездорожью, еще ни разу ничем и ничего не задевал. Один раз чиркнул о грунт выхлопной трубой, но это мелочи.
Что касается схемы полного привода, то она такая же, как на Duster и Kaptur. Приходилось месить сильную грязь, буксовать, но ни разу не перегрел муфту — конструкция очень надежная. Уверен, владельцы «Дастеров» меня поддержат.
Еще хочу отметить светодиодные фары. Свет у них приличный, причем как ближний, так и дальний. Главное — не забывать чистить оптику в плохую погоду, ведь омывателей, увы, нет.
Зимой мне нравится хорошая работа обогрева руля и лобового стекла. Что касается салона, то он тоже довольно быстро прогревается и гнать теплый воздух начинает почти сразу после пуска мотора.
Когда кончится гарантия на автомобиль, все равно продолжу чиниться у официального дилера, так как качество работ меня устраивает. Ведь с машиной серьезных проблем за 50-тысячный пробег не было. Ну разве что обратил внимание, что диски не очень хорошо защищены от грязи, поэтому на внутренних поверхностях появляются борозды от камней. Что касается основных агрегатов, то они внимания не требуют — меняй только расходинки вовремя. А еще совсем недавно заменил батарейку в ключ-карте.
В целом же «Арканой» я доволен. По сравнению с соплатформенными моделями, это по-настоящему драйверский автомобиль. Тяги мотора хватает везде, будь то трасса или разбитая грунтовка. Да и расход топлива в 7,5 литров на 100 км очень неплох.