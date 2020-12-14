Каких сюрпризов ждать от кроссовера Renault Arkana к 50000 км пробега

Первый раз будущий владелец кроссовера увидел его еще на Московском автосалоне. Это был самый первый показ французского SUV, сделанного специально для России. Уже тогда машина понравилась: прежде всего, как говорит наш собеседник, дизайном. Позже, когда товарные машины приехали к дилерам, оценил и салон. Приглянулись кресла с выраженным профилем, хороший руль, обтянутый натуральной кожей. В итоге молодой человек, которому к тому времени «стукнул тридцатник», решился на покупку автомобиля из первой партии.

- Первое время, когда ездил по городу, видел, как многие оборачиваются на «Аркану». Даже на парковке подходили, интересовались. Мне самому была интересна реакция людей, поэтому я с откровенным удовольствием все рассказывал и показывал. Интересно, что многие смотрели именно на кузов. Много раз слышал, что, мол, модная машина. Это и понятно. Купе-кроссоверов у нас до сих пор по пальцам пересчитать. А у «Арканы» и цвет яркий и форма дневных ходовых огней стильная. Ночью так вообще кажется, что это дорогая машина из премиума.

Сам я люблю путешествовать, да и по работе приходится ездить на личном авто, — подчеркивает автовладелец. — Вот и намотал так много. Кстати, еще когда присматривался к автомобилю, возможные проблемы в пути меня не смущали. Ведь я знал, что «Аркану» сделали на модульной SUV-платформе нового поколения.