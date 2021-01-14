Renault готовит к выпуску 14 новых автомобилей

Согласитесь, довольно амбициозные планы у французов. Что ж, могут себе позволить. Согласно стратегическому плану Renaulution, к 2025 году на рынке появятся 14 новых автомобилей. При этом у всех свежих моделей будут гибридные или полностью электрические версии. А еще европейцы готовятся поразить индустрию высокотехнологичными водородными машинами.

В компании плотно работают над развитием целой экосистемы с подключаемыми мобильными и сетевыми сервисами. Автомобили Renault первыми на планете получат мультимедийную систему с широким спектром коммуникационных и IT-услуг на базе сервисов Google.

Благодаря грядущим новинкам, Renault за четыре года намерена завоевать до 45% доли рынка в сегментах С и D. А заодно, как уже было сказано, стать самой экологичной маркой в Европе.

Между тем, будущие метаморфозы бренда отразятся и на российском АВТОВАЗе, входящем в состав альянса. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новые модели LADA рискуют стать точными копиями французских машин, но с собственными шильдами. Подробнее — здесь.