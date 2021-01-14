Renault готовит к выпуску 14 новых автомобилей

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Французы ударились в «зеленые» технологии, объявив о намерениях стать самым «крутым» и экологичным брендом в Европе. Скажем больше: в рамках новой стратегии, Renault превратится в настоящую IT-компанию, призванную совершить революцию в автопроме.

Согласитесь, довольно амбициозные планы у французов. Что ж, могут себе позволить. Согласно стратегическому плану Renaulution, к 2025 году на рынке появятся 14 новых автомобилей. При этом у всех свежих моделей будут гибридные или полностью электрические версии. А еще европейцы готовятся поразить индустрию высокотехнологичными водородными машинами.

В компании плотно работают над развитием целой экосистемы с подключаемыми мобильными и сетевыми сервисами. Автомобили Renault первыми на планете получат мультимедийную систему с широким спектром коммуникационных и IT-услуг на базе сервисов Google.

Благодаря грядущим новинкам, Renault за четыре года намерена завоевать до 45% доли рынка в сегментах С и D. А заодно, как уже было сказано, стать самой экологичной маркой в Европе.

Между тем, будущие метаморфозы бренда отразятся и на российском АВТОВАЗе, входящем в состав альянса. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новые модели LADA рискуют стать точными копиями французских машин, но с собственными шильдами. Подробнее — здесь.

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14 января 2021
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