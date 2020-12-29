Самые громкие и «взрывные» автопремьеры в России 2020 года

Пока одни производители режут свои линейки, а то и вовсе сматывают удочки, другие — вопреки всему и вся выводят на российский рынок все новые и новые модели. Причем некоторым из них сходу удалось утереть нос бывалым завсегдатаям. Впрочем, судите сами.
GEELY TUGELLA
Кто бы мог подумать, что китайцы не просто сделают любопытный продукт, но еще и ворвутся с ним в премиум-сегмент. Да-да, именно с прицелом на премиальность выкатила свой кроссовер компания Geely. Надо признать, что автомобиль действительно удался, как в плане дизайна, так и по части ездовых характеристик. А уж по уровню оснащения и вовсе прыгнул на ступень, где играют «люксовые» марки. Чего в этом кроссовере только нет — еще чуть-чуть, и он научится самостоятельно готовить кофе и пылесосить свой салон. Не зря же за пять дней после запуска продаж Tugella разошлась тиражом более 100 автомобилей. И это в последних числах декабря. Примечательно, что покупателей даже не смутил кусающийся ценник — 2 500 000 рублей.
KIA SELTOS
Новый корейский кроссовер тоже задал жару! Спустя месяц с момента открытия продаж Seltos ворвался в пятерку самых популярных моделей KIA в России — потребители купили в марте без малого 1300 автомобилей. При этом количество предварительных заказов перевалило за 4000. Компактная новинка привлекла клиентов неординарным стилем, обилием спецификаций и роскошным букетом опций. Не последнюю роль сыграла и адекватная ценовая политика. Да, знают корейцы, как завоевать нашего брата.
VOLKSWAGEN POLO
Немецкий Volkswagen Polo, давно скучавший по обновкам, стал не просто умнее и краше, но еще и обзавелся совершенно иным типом кузова. Да, примелькавшийся седан канул в Лету — отныне бал правит модный, большой и более удобный для эксплуатации лифтбэк. Помимо прочего, автомобилю достался широкий спектр всевозможных примочек, а заодно и оспортивленная версия «не для всех». В своем сегменте «Поло» всегда был эталоном, а потому и отличался от соперников ценой. С появлением модели нового поколения автостроитель только укрепил свои позиции на рынке, стабильно удерживаясь в ТОП-5 самых продаваемых в России легковушек.
Справедливости ради стоит добавить, что в 2021 году на рынке грядут большие перемены. К гадалке не ходи — премьеры новых Hyundai Creta и Renault Duster наведут немало шороху. Борьба за клиента будет нешуточной.