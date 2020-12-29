Самые громкие и «взрывные» автопремьеры в России 2020 года

Пока одни производители режут свои линейки, а то и вовсе сматывают удочки, другие — вопреки всему и вся выводят на российский рынок все новые и новые модели. Причем некоторым из них сходу удалось утереть нос бывалым завсегдатаям. Впрочем, судите сами.

GEELY TUGELLA

Кто бы мог подумать, что китайцы не просто сделают любопытный продукт, но еще и ворвутся с ним в премиум-сегмент. Да-да, именно с прицелом на премиальность выкатила свой кроссовер компания Geely. Надо признать, что автомобиль действительно удался, как в плане дизайна, так и по части ездовых характеристик. А уж по уровню оснащения и вовсе прыгнул на ступень, где играют «люксовые» марки. Чего в этом кроссовере только нет — еще чуть-чуть, и он научится самостоятельно готовить кофе и пылесосить свой салон. Не зря же за пять дней после запуска продаж Tugella разошлась тиражом более 100 автомобилей. И это в последних числах декабря. Примечательно, что покупателей даже не смутил кусающийся ценник — 2 500 000 рублей.