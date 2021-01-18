BMW бесплатно отремонтирует старенькие «трешки»

Ремонт требуется всем «трешкам», что были проданы за восемь лет присутсивия модели на рынке — с ноября 2004 по декабрь 2012 года. Со временем штекер жгута проводов, что выходит на вентилятор, может «состариться», а это чревато его перегревом. Из-за этого есть серьезная вероятность короткого замыкания и оплавления проводки. Отсюда и до пожара недалеко! Поэтому дилерам BMW предстоит проверить состояние проводки на всех машинах, которые прибудут на сервис.

Любопытно, что россияне меняют подержанные BMW на новые… Cheryexeed. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», почти половина из тех граждан, что приобрели китайский премиум — бывшие владельцы Lexus RX, BMW X3, BMW X5, Infiniti QX80 и Range Rover!

И продолжая тему отзывных кампаний. Они, наконец, стали нормой российского авторынка. Тут наша страна идет в ногу со всем мировым автопромом. Поэтоум мы решили подробно рассказать, хозяевам каких машин следует поторопиться на бесплатный ремонт.