Почему все чаще взрываются аккумуляторы в автомобилях

Мы уже привыкли, что автомобильный аккумулятор является таким же расходным материалом, как колодки, свечи и фильтры, посему требует периодической замены. Промежуток между походами в магазин зависит от условий эксплуатации и аккуратности владельца, а скорый выход из строя можно диагностировать с помощью мультиметра. Однако, если вдумчиво просмотреть профессиональную литературу, то можно подметить интересную деталь: знатоки рекомендуют не только проверять батарейку тестером, но и осматривать ее визуально. Зачем, спрашивается?
АКБ состоит из пакетов пластин, которые «плавают» в электролите, скрытых в прочной пластиковой коробке. Повредить ее довольно сложно, некоторые аккумуляторы умудряются обойтись без трещин даже после падения и аварий. Однако пластик остается пластиком, и к некоторым аспектам эксплуатации он все же не готов. Например, к скоплению газов внутри, которые при должной концентрации обязательно приведут к взрыву. Механические повреждения в подкапотном пространстве вряд ли будут столь печальными, но если батарейка «сдетонирует» на ходу…
Технически инженеры эту неприятность предусмотрели, создав на корпусе батареи два «сапуна», однако в магазине могут не предупредить, а сам автовладелец, если ранее с таким не сталкивался, вряд ли знает, что в самом начале эксплуатации, еще до первого знакомства с клеммами, нужно снять заглушки. Именно два крошечных пластмассовых колпачка являются первоочередной причиной взрыва аккумуляторной батареи. Скопление газов может привести к раздутию батареи, а сам «бубух» будет вызван лопнувшим корпусом АКБ. Электролит вытечет, подкапотное получит могучий повод для появления ржавчины, а владельцу автомобиля придется сходить за новой батарейкой. Но есть и куда более проблемные исходы.
Внутри аккумулятора происходят сотни химических реакций в минуту, из электролита — дистиллированной воды — выделяется чистый водород, которому требуется лишь небольшая искорка, чтобы произошел взрыв. Чем меньше дистиллята, а ведь он со временем выкипает, оголяя пластины, тем больше шансов получить маленькую подкапотную бомбу.
В один чудный миг электролит окажется на самом дне резервуара, пластины от очередной кочки соприкоснуться и в емкости полной водорода появится крошечная искра, которой будет более чем достаточно чтобы поджечь весь скопившейся в батарее «коктейль Молотова». Взрыв будет такой силы, что придется менять не только батарею, но и многочисленные бачки и даже фары. И может быть, еще и у соседних машин.
Чтобы этого избежать, достаточно просто регулярно осматривать АКБ на предмет «вздутия», помнить про «сапуны» и проверять количество электролита, не давая ему опуститься ниже отметки. Ничего сложного и высокотехнологичного, но делать это надо каждому. И не реже одного раза в месяц.
Кстати, а знаете ли вы, кто и зачем скупает старые и неработающие аккумуляторы? Тогда вам сюда.