Почему все чаще взрываются аккумуляторы в автомобилях

Мы уже привыкли, что автомобильный аккумулятор является таким же расходным материалом, как колодки, свечи и фильтры, посему требует периодической замены. Промежуток между походами в магазин зависит от условий эксплуатации и аккуратности владельца, а скорый выход из строя можно диагностировать с помощью мультиметра. Однако, если вдумчиво просмотреть профессиональную литературу, то можно подметить интересную деталь: знатоки рекомендуют не только проверять батарейку тестером, но и осматривать ее визуально. Зачем, спрашивается?

АКБ состоит из пакетов пластин, которые «плавают» в электролите, скрытых в прочной пластиковой коробке. Повредить ее довольно сложно, некоторые аккумуляторы умудряются обойтись без трещин даже после падения и аварий. Однако пластик остается пластиком, и к некоторым аспектам эксплуатации он все же не готов. Например, к скоплению газов внутри, которые при должной концентрации обязательно приведут к взрыву. Механические повреждения в подкапотном пространстве вряд ли будут столь печальными, но если батарейка «сдетонирует» на ходу…

Технически инженеры эту неприятность предусмотрели, создав на корпусе батареи два «сапуна», однако в магазине могут не предупредить, а сам автовладелец, если ранее с таким не сталкивался, вряд ли знает, что в самом начале эксплуатации, еще до первого знакомства с клеммами, нужно снять заглушки. Именно два крошечных пластмассовых колпачка являются первоочередной причиной взрыва аккумуляторной батареи. Скопление газов может привести к раздутию батареи, а сам «бубух» будет вызван лопнувшим корпусом АКБ. Электролит вытечет, подкапотное получит могучий повод для появления ржавчины, а владельцу автомобиля придется сходить за новой батарейкой. Но есть и куда более проблемные исходы.