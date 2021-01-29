В России отзывают более 80 000 огнеопасных внедорожников Toyota и Lexus

Фото: АвтоВзгляд
ООО «Тойота Мотор» объявила об отзыве несколько десятков тысяч флагманских внедорожников Toyota и Lexus. По данным портала «АвтоВзгляд», замена проблемных деталей пройдет бесплатно для владельцев машин.

По данным японского автопроизводителя, машины, попадающие под действие отзывной кампании, оснащена подогревом форсунок омывателя лобового стекла.

Уплотнитель, удерживающий нагревательный элемент внутри форсунки, со временем может треснуть, а «омывайка» устроить короткое замыкание и перегрев электроприбора в форсунке. В худшем случае, как сообщает ООО «Тойота Мотор», может произойти возгорание.

Под отзывную компанию попали 60 707 Toyota Land Cruiser 200 и 21 712 Lexus LX 570, произведенных в период с 18 декабря 2012 года по 6 февраля 2018 года. Владельцы этих внедорожников приглашаются в фирменные дилерские центры для бесплатной замены старых форсунок омывателя лобового стекла на модернизированные.

безопасность дорожного движения, ремонт
29 января 2021
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