В России отзывают более 80 000 огнеопасных внедорожников Toyota и Lexus

По данным японского автопроизводителя, машины, попадающие под действие отзывной кампании, оснащена подогревом форсунок омывателя лобового стекла.

Уплотнитель, удерживающий нагревательный элемент внутри форсунки, со временем может треснуть, а «омывайка» устроить короткое замыкание и перегрев электроприбора в форсунке. В худшем случае, как сообщает ООО «Тойота Мотор», может произойти возгорание.

Под отзывную компанию попали 60 707 Toyota Land Cruiser 200 и 21 712 Lexus LX 570, произведенных в период с 18 декабря 2012 года по 6 февраля 2018 года. Владельцы этих внедорожников приглашаются в фирменные дилерские центры для бесплатной замены старых форсунок омывателя лобового стекла на модернизированные.