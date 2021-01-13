Вон из строя: длительный тест-драйв кроссовера Cadillac XT6

Так сложилось, что «лицом» Cadillac в нашей стране всегда считался и считается брутальный Escalade, а кроссоверы бренда стоят как бы в его тени, несмотря на весь свой премиальный имидж. В этом смысле Cadillac XT6, самый крупный из «безрамников» марки, вполне можно воспринимать как некую современную альтернативу вызывающе-непрактичному рамному «железу» «Эскалады».

При этом XT6 все равно остался в общей конве идеологии российских Cadillac — в роли машины не для всех. В принципе, неплохая ниша — отвечать на запрос клиента, рассуждающего: пусть другие, словно марширующие строем лемминги, хором скупают Audi c Volvo, да Lexus c Mercedes, а я не хочу плыть в толпе одинаковых и буду ездить по-своему, на Cadillac! В том, что XT6 вполне подходит на роль машины для нестандартного гражданина пришлось убеждаться на всем протяжении знакомства с этой машиной.

За рулем нового поколения какой-нибудь модели премиального «немца» или «японца» на тебя (верне, на машину) обращают внимание практически одни лишь владельцы предыдущих ее генераций. А на большой кроссовер от Cadillac засматривались не только из салонов всех моделей-конкурентов, но и просто прохожие.