Вон из строя: длительный тест-драйв кроссовера Cadillac XT6

Так сложилось, что «лицом» Cadillac в нашей стране всегда считался и считается брутальный Escalade, а кроссоверы бренда стоят как бы в его тени, несмотря на весь свой премиальный имидж. В этом смысле Cadillac XT6, самый крупный из «безрамников» марки, вполне можно воспринимать как некую современную альтернативу вызывающе-непрактичному рамному «железу» «Эскалады».
При этом XT6 все равно остался в общей конве идеологии российских Cadillac — в роли машины не для всех. В принципе, неплохая ниша — отвечать на запрос клиента, рассуждающего: пусть другие, словно марширующие строем лемминги, хором скупают Audi c Volvo, да Lexus c Mercedes, а я не хочу плыть в толпе одинаковых и буду ездить по-своему, на Cadillac! В том, что XT6 вполне подходит на роль машины для нестандартного гражданина пришлось убеждаться на всем протяжении знакомства с этой машиной.
За рулем нового поколения какой-нибудь модели премиального «немца» или «японца» на тебя (верне, на машину) обращают внимание практически одни лишь владельцы предыдущих ее генераций. А на большой кроссовер от Cadillac засматривались не только из салонов всех моделей-конкурентов, но и просто прохожие.
Вряд ли машина поражает их какими-то суперэкзотическим дизайном, хотя в плане стиля тут все в порядке. Скорее всего, им просто очень нечасто приходилось видеть модель на дороге, несмотря на то, что она пришла на российский рынок почти год назад. Что только добавляет Cadillac XT6 привлекательности для человека, которому окончательно обрыдли «замыленные» формы статусных немецких кроссоверов, стадами колесящих по дорогам мегаполисов.
С внешностью у XT6, как это видно на фото, все более чем хорошо с точки зрения самобытности — оснащать классными светодиодными фарами и придавать резкие «черты лица» своим машинам умеют не только в Германии…
Внутри большой заокеанский кроссовер (хотя, на самом деле, там он считается среднеразмерным), прямо скажем, уступает современному европейскому «премиуму». Тут и пластмасса попроще, и мониторы мультимедиа и борткомпьютера — не сливаются в экран метровой ширины. Но, тем не менее, все здесь цветное, включая 6-дюймовый бортовой экран. Проекция текущей скорости и прочей «инфы» на стекло перед водителем есть. Смартфон со штатной развлекательной системой прекрасно и по-всякому коннектится — даже «андроид». При том, что, судя по иконкам на экране 8-дюймовой «мультимедийки», в мире существует один лишь iOS…
Машина, почуяв отрицательную температуру на улице, умеет сама при запуске мотора услужливо включать обогрев сидений, на которых обнаруживает людей, а заодно и рулевого колеса. Несколько удивило, правда, отсутствие электроподогрева лобового стекла — после случившегося ледяного дождя он был по-настоящему нужен.
А еще в этом автомобиле не удалось установить видеорегистратор — банально не смог обнаружить гнездо прикуривателя, чтобы подключить гаджет к питанию от бортовой электросети. Только разъемы для USB и эппловского «пальчика». Я, конечно, понимаю, что все мы отчаянно боремся с потреблением табака и за здоровый образ жизни. Но не до такой же степени…
Водительское кресло XT6 оказалось практически идеально подходящим лично для меня: при действительно хорошей боковой поддержке нет и намека на жесткую фиксацию, как это свойственно многим «немцам». Ты просто плюхаешься за руль и больше не вспоминаешь о том, где сидишь — ни на трассе в процессе многочасовой поездки, ни при поворотах на высокой скорости: твою тушку ненавязчиво, но надежно удерживают на месте.
К слову, о поворотах. Вернее, о работе подвески и рулевого управления Cadillac XT6. При немалых размерах кроссовера (длина более 5 метров, масса под 2,2 тонны) и американском происхождении, его ходовая ведет себя абсолютно по-европейски. Авто во всех режимах движения ощущается собранным, чутким (с оговоркой на габариты, разумеется), где-то даже жестковатым и полностью послушным водителю.
Да, при всем при этом кроссовер не кажется «дубовым» при проезде препятствий и неровностей. «Лежачих полицейских» переползать с черепашьей скоростью этот Cadillac не вынуждает: даже на 40 км/ч вполне нормально их форсирует. Разве что с пересечением на скоростях 50—60 км/ч наискосок трамвайных путей со старым вздутым асфальтом подвеска не успевает, как следует отрабатывать неровности. Но, в целом, повторюсь, по рулежке к этому американскому «чемодану», как ни странно, особых претензий предъявить не удалось. Не BMW, конечно, с их перфекционистской управляемостью, но вполне-вполне!
Каких-то выдающихся динамических возможностей от XT6 ждать не стоит. Все-таки под капотом трудится скромный для таких размеров 200-сильный бензиновый мотор — двухлитровый, с турбиной. А машина-то весит более двух тонн. Но иного для нашего рынка не предусмотрено. Так что разгон «до сотни» по паспорту за 9,9 секунд тут вполне ожидаем. В паре с движком выступает безальтернативный для России 9-ступенчатый автомат.
Как бы то ни было, но в городском диапазоне скоростей за рулем этого Cadillac ты себя ущербным не почувствуешь. Коробка бодренько переключает передачи (об этом ты можешь догадаться лишь по скачкам стрелки тахометра на приборке) и позволяет уверенно разгонять пятиметровый «длинномер» вплоть до 80—90 км/ч. Далее интенсивность ускорения падает, но не расстраивает.
Что касается аппетита машины с такими характеристиками, как у XT6, то тут без особых чудес. По трассе в спокойном режиме на скоростях 100—110 км/ч получается около 11 литров на сотню. В городе при размеренной беспробочной езде — 12—12,5 литров. Если покативнее нажимать на «газульку», потребление кроссовером топлива легко выползает за 14—15 литров. Терпимо, в общем.
При ценнике в 4,5 млн. за авто в любой из двух возможных для российского рынка комплектаций (Sport и Premium Luxury) Cadillac XT6 — достойный выбор для человека, который не хочет быть «как все».