Обнародованы фото новейшей «семерки» BMW

Пока рассуждать о дизайне баварского флагмана можно лишь гипотетически. Прототип тщательно скрыт под камуфляжной пленкой с добавлением различных маскировочных элементов. В данный момент можно предположить, что автомобиль получит крупные «ноздри» решетки радиатора с подсветкой (как на BMW X6), сервоприводы закрывания-открывания дверей, а в передние крылья интегрируют камеры системы кругового обзора. Что касается оптики, то, скорее всего, сейчас она фейковая. Серийным седанам достанутся фары иного дизайна.

Как сообщает издание Automedia, баварцы собираются предложить четыре версии с традиционными моторами (735d, 740i, 745e и M750e), а чисто электрические варианты представят модификациями i740, i750 и i7 M60. Все версии — за исключением базовых — будут иметь полный привод xDrive.

Дата преьеры пока неопределена, но предположим, что серийную «семерку» в кузове G70 покажут в конце этого года.