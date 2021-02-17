5 простых способов сделать так, чтобы не перегорали лампы в фарах

Компоновка подкапотного пространства большинства современных машин такова, что оперативно поменять перегоревшую «галогенку» в фаре сможет далеко не каждый. Часто, чтобы добраться до лампы, нужно снимать с автомобиля аккумулятор, а иногда и вовсе демонтировать передний бампер. В общем, это не только морока, но еще и довольно затратное дело. Как же быть, чтобы увеличить срок службы ламп и максимально продлить их ресурс?

Уменьшаем напряжение (программно)

Этот способ подходит для новых автомобилей с большим количеством электроники. Чтобы продлить срок службы оптики, нужно снизить напряжение на лампы с помощью специальных регуляторов напряжения. А если водитель будет недоволен, мол, фары стали хуже освещать дорогу, напряжение можно легко поднять обратно. Для подобной задачи нужен специальный сканер для диагностики авто. Нехитрая операция по перепрограммированию займет не больше пяти минут. Так фары вашего автомобиля станут светить чуть хуже, зато прослужат дольше.

Проверяем генератор

Неправильное напряжение бортовой сети также может привести к тому, что «галогенки» не выдержат и перегорят. Скажем, если на генераторе выйдет из строя реле-регулятор напряжения, то в сеть может пойти до 16 В. А производители ламп обычно рассчитывают свои изделия на напряжение в 13,5 В. Вот лампы и не справляются с такой нагрузкой.