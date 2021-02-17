5 простых способов сделать так, чтобы не перегорали лампы в фарах

Компоновка подкапотного пространства большинства современных машин такова, что оперативно поменять перегоревшую «галогенку» в фаре сможет далеко не каждый. Часто, чтобы добраться до лампы, нужно снимать с автомобиля аккумулятор, а иногда и вовсе демонтировать передний бампер. В общем, это не только морока, но еще и довольно затратное дело. Как же быть, чтобы увеличить срок службы ламп и максимально продлить их ресурс?
Уменьшаем напряжение (программно)
Этот способ подходит для новых автомобилей с большим количеством электроники. Чтобы продлить срок службы оптики, нужно снизить напряжение на лампы с помощью специальных регуляторов напряжения. А если водитель будет недоволен, мол, фары стали хуже освещать дорогу, напряжение можно легко поднять обратно. Для подобной задачи нужен специальный сканер для диагностики авто. Нехитрая операция по перепрограммированию займет не больше пяти минут. Так фары вашего автомобиля станут светить чуть хуже, зато прослужат дольше.
Проверяем генератор
Неправильное напряжение бортовой сети также может привести к тому, что «галогенки» не выдержат и перегорят. Скажем, если на генераторе выйдет из строя реле-регулятор напряжения, то в сеть может пойти до 16 В. А производители ламп обычно рассчитывают свои изделия на напряжение в 13,5 В. Вот лампы и не справляются с такой нагрузкой.
Ремонтируем проводку
Этот совет относится к пожилым автомобилям. Не секрет, что старая проводка дает большие потери напряжения, а со временем ее контакты еще и окисляются. К тому же, фиксаторы лампы в фаре могут быть изношены, и из-за этого «галогенка» постоянно вибрирует.
Поэтому у старой машины нужно сначала проверить правильность установки ламп и состояние блок-фар, затем очистить окислы на контактах, а в запущенных случаях — поменять проводку.
Только без рук!
Галогеновые лампы быстро перегорают, если брать их за стекло голыми руками. Поэтому если не хотите лишний раз лезть под капот, меняйте лампы в перчатках или протирайте стекла, чтобы на них не оставались жирные пятна от пальцев.
Убираем влагу
Нередко даже у новых машин потеют блок-фары, а влага — гроза «галогенок». Запотевание может быть вызвано проникновением влаги через плохо прилегающие резиновые уплотнители, которые расположены между корпусом фары и стеклом, а также через ее вентиляционные отверстия.
Если у нового автомобиля из-за такого тумана начинают выходить из строя лампы, то, как правило, дилеры меняют фары по гарантии. В случае, когда гарантия закончилась, можно открывать заглушки фар в сухом и теплом гараже, чтобы воздух в фаре быстрее смешался с окружающим, и запотевание исчезло.
Есть и более кардинальные способы. Скажем, некоторые умельцы меняют схему вентиляции фар. Так делают, к примеру, владельцы Ford Focus и KIA Ceed, о чем полным полно информации на профильных форумах в Сети.