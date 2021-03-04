Вместо «русского Prado» УАЗ будет выпускать иномарки

На самом заводе внедорожник называют более приземленно — «Патриот 2020». Правда, приставка «2020» перестала быть актуальной: так, генеральный директор ООО «УАЗ» Адиль Ширинов сначала заявил, что дебют модели переносится на конец 2021 года, а затем источники внутри компании вообще анонсировали заморозку проекта.

В интервью нашим коллегам из издания 73online.ru господин Ширинов тоже подтвердил приостановку работа над «русским Prado»:

— Мне никогда не нравилось это название. Пусть Prado останется тем, кто его производит. Что касается проекта, то мы его не закрыли полностью, а сместили приоритеты в стратегии нашего развития. Мы вправе сказать, что проект продуктовой линейки приостановлен, — отметил генеральный директор ООО «УАЗ».

Вместо разработки нового поколения «Патриота» УАЗ может заняться сборкой иномарок — сейчас компания подыскивает подходящего партнера:

— Переговоры продолжаются. Однозначно, это не один партнер. Нужно набраться терпения и можно будет вернуться к этому разговору в мае, я думаю, что мы сможем приоткрыть определённую завесу, — уточнил ситуацию уазовский глава.

Кроме того, Ширинов отметил, что тратить деньги на собственные разработки «с нуля» сегодня нецелесообразно, а вот партнерство, при котором складывается альянс производителей на российском рынке — решение эффективное и правильное.

Скорее всего, под маркой УАЗ скоро появится некая загадочная иномарка. Притом логично предположить, что это будет кроссовер, ведь полноценных внедорожников сегодня по всему миру осталось не так много.

И еще. На своей страничке в социальных сетях Ульяновский автозавод недавно опубликовал эскиз потенциально новой «Буханки». Таким в теории может стать УАЗ-452 следующего поколения. К счастью или сожалению, но на практике дела с проектом обстоят несколько иначе.