АВТОВАЗ не оставит LADA Largus без «экономичной» версии

Как выяснили наши коллеги из издания «лада.онлайн», рестайлинговая LADA Largus, способная потреблять метан, появится уже совсем скоро. Притом российский автогигант не планирует отказываться от битопливных вариаций моделей, так как стоимость километра пробега такой машины примерно втрое меньше, нежели у бензинового аналога.

Напомним, что на прошлой неделе обновленная LADA Largus, наконец, добралась до дилеров. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», за фургон продавцы просят 685 900 рублей, а за пятиместную пассажирскую версию придется отдать минимум 690 900. Дороже всего обойдутся трехрядный и «внедорожный» варианты — 817 900 и 865 900 ₽, соответственно.

Между тем, в ближайшие дни состоится первый тест-драйв модернизированного «ларчика», на котором, разумеется, будут присутствовать журналисты портала «АвтоВзгляд».

А пока мы протестировали самую «крутую» версию LADA Vesta, проверив на прочность в метровых сугробах и бескомпромиссном «минусе» седан, оснащенный вариаторной трансмиссией.