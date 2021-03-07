2 года совместной жизни: во что превратился «китаец» Geely Emgrand X7

В наши руки этот Geely попал почти новым — с пробегом 2 000 километров. У него двухлитровый мотор, шестидиапазонный автомат и передний привод — увы, но варианта 4х4 банально не существует. В принципе, без дополнительной пары ведущих колес Emgrand X7 очень неплохо передвигается по умеренному бездорожью. Вот только надо помнить, что главным «ограничителем» проходимости являются относительно небольшой (174 мм) дорожный просвет и мощная челюсть переднего бампера.

С бампером, кстати, приходится быть поаккуратнее. Если часто атаковать им сугробы, со временем «уезжает» регулировка фар — приходится ехать на стенд, чтобы настроить правильный свет. (При этом разгоняет тьму головная оптика просто отменно, особенно когда дополнительно включаешь крупные секции «противотуманок».)

И продолжая тему покорения бездорожья. Этот «китаец» абсолютно беспомощен, когда из западни надо выбраться задним ходом! Умная электроника, оберегая внутренности коробки передач, настолько сильно ограничивает подачу крутящего момента, что колеса перестают крутиться, если под ними хоть сколько-нибудь серьезное препятствие.