2 года совместной жизни: во что превратился «китаец» Geely Emgrand X7

В наши руки этот Geely попал почти новым — с пробегом 2 000 километров. У него двухлитровый мотор, шестидиапазонный автомат и передний привод — увы, но варианта 4х4 банально не существует. В принципе, без дополнительной пары ведущих колес Emgrand X7 очень неплохо передвигается по умеренному бездорожью. Вот только надо помнить, что главным «ограничителем» проходимости являются относительно небольшой (174 мм) дорожный просвет и мощная челюсть переднего бампера.
С бампером, кстати, приходится быть поаккуратнее. Если часто атаковать им сугробы, со временем «уезжает» регулировка фар — приходится ехать на стенд, чтобы настроить правильный свет. (При этом разгоняет тьму головная оптика просто отменно, особенно когда дополнительно включаешь крупные секции «противотуманок».)
И продолжая тему покорения бездорожья. Этот «китаец» абсолютно беспомощен, когда из западни надо выбраться задним ходом! Умная электроника, оберегая внутренности коробки передач, настолько сильно ограничивает подачу крутящего момента, что колеса перестают крутиться, если под ними хоть сколько-нибудь серьезное препятствие.
С «автоматом» связана ещё одна любопытная история. Поначалу машина, что называется, «не ехала». Но через несколько сотен километров прыти прибавилось настолько, что вместо паспортных 13 секунд разгон до «сотни» стал занимать 12. Что это было? Дилеры говорят про «обкаточный» режим блока управления двигателем. Но версия, согласитесь, странноватая. Впрочем, неважно: главное — результат.
К самой коробке, кроме упомянутой претензии по поводу заднего хода, других вопросов не было. Переключения логичные и шустрые, а при напряженных обгонах здорово выручает ручной режим. Одно время среди владельцев машин встречались жалобы на мелкие подергивания со стороны трансмиссии, однакоко наш экземпляр этот недуг обошел стороной.
Кстати, о недугах. В умелых руках «АвтоВзгляда» Geely Emgrand X пробыл добрых пару лет, отмахав чуть 35 000 километров пробега. За это время автомобиль трижды заезжал на плановые ТО, во время которых сервисмены всякий раз подтверждали отменное здоровье обследуемого.
Единственной слабостью оказались тормозные колодки, которых едва хватило, чтобы дотянуть до техобслуживания на 20 тысячах. Вообще, «китаец» не очень любит резкие остановки: несколько острых замедлений, и салон наполняется незабываемым ароматом «феродо». А сли повторить это упражнение несколько раз, то диски приходят в негодность (однажды их даже пришлось протачивать).
Случались ли поломки? В самом начале «лонг-теста» загорелся индикатор «Неисправность подушки безопасности», но проблема быстро решилась осмотром «фишек» под водительским сиденьем: очевидно, кто-то из пассажиров задел разъем ногами. Также на счету «Эмгранда» одна перегоревшая лампочка ближнего света. На этом список неисправностей заканчивается.
С одной стороны, суммарные 35 000 километров — не тот пробег, чтобы всерьез оценивать надежность. С другой — мифы про «ломучие китайские ведра» тоже далеки от реальности: при достаточно жестком режиме эксплуатации (40% — автомагистраль, 40% — город, 20% — проселок) и постоянном перегрузе этот кроссовер ни разу не подвел. И беспрекословно заводился, когда стрелка термометра опускалась ниже отметки «-30».
Другой миф — о низкой ликвидности «поднебесных» моделей. На «вторичке» машины не сбрасывают за бесценок, а отдают по вполне рыночным ценам. Тем более, что в основном это авто в макимальной комплектации Flagship, которая располагает «кожаной» обивкой салона, богатым электропакетом и другими приятностями.
Наконец, лакокрасочное покрытие кузова. Смеем заверить, что ни одного «жучка» за два года всесезонной эксплуатации на кузовных панелях не появилось.
А ведь кроссовер Emgrand — фактически первое поколение автомобилей Geely. В гамме есть и более совершенный Atlas, а также совсем свежие Coolray и Tugella — последние вообще построены на общевольвовсих платформах. И если китайский Х7 очень даже неплох собой при длительной эксплутации, то вышеперечисленные модели обязаны быть еще лучше. И публика это, похоже, распознала, ведь продажи марки растут день ото дня.