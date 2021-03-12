Зачем марка Renault вдруг поменяла эмблему

Ромб появился на эмблеме Renault чуть меньше века назад, в 1925 году, а нынешняя версия логотипа дебютировала в 1992-м, пережив небольшую трансформацию (формы немного округлились, а также появился выраженный световой блик) в 2015-м.

Зачем понадобилось что-то менять сейчас? Французы уверяют, что внедрить новую эмблему их попросили поклонники бренда, которые увидели свежее прочтение знакомого символа на недавнем концепте Renault 5. Ну, а боссы марки решили не отказывать фанатам.

На автомобилях видоизмененный ромб появится не раньше 2022 года, а полная смена стиля продлится до 2024-го. Руководит процессом дизайнер Жиль Видаль (на фото).

И еще одна интересная новость из стана «Рено». Полгода назад румынская марка Dacia презентовала Logan третьего поколения. И логично было предположить, что «бюджетник» под маркой Renault будет отличаться только декором… Однако на деле миру явилась совсем другая машина!