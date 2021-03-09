5 новых кроссоверов, которые скоро приедут в Россию

В самом конце февраля корейцы начали продажи в России обновленного Hyundai Santa Fe. «Кореец» не только разделил общую платформу с KIA Sorento. От «Сорика» взяли и 2,2-литровый «дизель» отдачей 199 сил. А вот бензиновый агрегат представлен новым 2,5-литровым «атмосферником» в 180 лошадей. На этом компания останавливаться не желает и везет к нам новый Tucson, который должен появиться уже в апреле.

Hyundai Tucson

Новинка отличается модной внешностью и большим количеством инноваций в салоне. Например, здесь появилась огромная панель приборов диагональю 10,25 дюйма, сенсорный блок климат-контроля и кнопочный пульт управления трансмиссией.

Что касается моторов, то для для Европы заявлены бензиновый 1.6 T-GDI (150 л. с.) и дизельный 1.6 CRDi (115 л. с.). В США базовая версия оснащается 2,5-литровым двигателем, передним приводом и 8-ступенчатым «автоматом». Посмотрим, что из этого предложат россиянам.

Mitsubishi Eclipse Cross

Компактный Mitsubishi Eclipse Cross также ждет масштабное обновление. Дизайнеры наградили кросс-купе авангардной внешностью, но лишили оригинальной двери багажника. Смелое решение, когда спойлер как бы делит стекло на две части, признали неудачным. Теперь у машины будет традиционная «хозяйственная» дверь.

Если говорить про линейку моторов, то базовой переднеприводной версии положен 2-литровый атмосферный двигатель в 150 сил, а полноприводные варианты будут комплектовать 1,5-литровым агрегатом такой же мощности.

Opel Crossland

Opel расширяет модельный ряд и везет к нам паркетник Crossland, который будет конкурировать с KIA Seltos или Skoda Karoq. Ожидается, что под капотом российской версии окажется 1,2-литровый наддувный мотор в 130 л. с. Привод у паркетника будет только передний и это должно снизить интерес к модели той части покупателей, которая не мыслит жизни без шильдика 4x4.