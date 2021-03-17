Mercedes-Benz отзывает в России огнеопасные фургоны Sprinter

По информации Росстандарта, в фургонах Mercedes-Benz Sprinter мог быть установлен некорректный предохранитель (60А вместо 40А), из-за чего может расплавиться и даже загореться электропроводка пневмоподвески.

Специалисты проверят предохранители и заменят их при необходимости. На всякий случай, кстати, поменяют и блок управления «пневмой».

Напомним, что пару месяцев назад Mercedes-Benz уже призывал владельцев «Спринтеров» в ремзону из-за бракованных тормозных шлангов. В общем, проблемы у немецких «премиалов» со своими машинами в последнее время, увы, случаются все чаще.