Удар по «немцам»: первый видео тест-драйв нового кроссовера Genesis GV80

Роскошный и амбициозный кроссовер GV80 нарисовался так же стремительно, как и сама марка Genesis. С каждым новым продуктом корейцы делают огромные и очевидные прыжки вперед, все ближе подбираясь к задающим тренды «премиалам» из Германии.

Похоже, азиаты верно и отнюдь не медленно переходят от угроз к действиям.