Удар по «немцам»: первый видео тест-драйв нового кроссовера Genesis GV80

Фото и видео: АвтоВзгляд
Первый кроссовер в истории премиальной корейской марки Genesis бросил вызов неподражаемым немецким завсегдатаям рынка BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Давайте выясним, сможет ли свежеиспеченный GV80 отбить клиентов у грандов мирового автопрома?

Роскошный и амбициозный кроссовер GV80 нарисовался так же стремительно, как и сама марка Genesis. С каждым новым продуктом корейцы делают огромные и очевидные прыжки вперед, все ближе подбираясь к задающим тренды «премиалам» из Германии.

Похоже, азиаты верно и отнюдь не медленно переходят от угроз к действиям.

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Неординарный и притягательный дизайн, безупречное исполнение и качество материалов, огромный букет технологичных решений, призванных повысить комфорт и безопасность — все это и даже больше предлагает новейший корейский кроссовер Genesis GV80. Правда, не лишена новинка и недочетов. Каких, спросите вы?

Ответ на этот и другие, не менее любопытные вопросы вы узнаете из нашего видеообзора. Согласитесь: лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

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13 марта 2021
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