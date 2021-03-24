Новый Jeep Grand Cherokee начинают омологировать для России

Сейчас «старый» Grand Cherokee проходит процесс продления ОТТС. И это говорит о том, что он еще будет доступен для покупки минимум год. Что касается его «сменщика», то, скорее всего, он появится у дилеров марки в конце этого года. Иначе говоря, некоторое время модели будут продаваться параллельно — подобная практика в последнее время весьма в ходу у автостроителей.

Пока же напомним, что новый «Гранд Чероки» станут предлагать как в пятиместном, так и в семиместном вариантах (сейчас в Россию привезли как раз «длинную» версию, с которой продажи и начнутся). Что касается моторной гаммы, то в россии, скорее всего, можно ждать только бензиновые атмосферники объемом 3,6 л мощностью 294 л. с. и 5,7 л V8 (362 л. с.), агрегатированные с 8-ступенчатым «автоматом».

У нового Jeep Grand Cherokee ожидаемо несущий кузов. Из внедорожного арсенала — понижающая передача в раздаточной коробке и самоблокирующийся дифференциал заднего моста. Кроме того, автомобиль получил такого водительского помощника, как автопилот второго уровня.