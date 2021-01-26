Почему купить новые квадроциклы и снегоходы сейчас практически невозможно

Есть люди, которые своими идеями и смелостью способны менять этот мир: на пустом месте создавать производства, рабочие места, возрождать из пепла заводы. Александр Начевкин был, несомненно, одним из них.

Удачное вложение в ГАЗ

Судите сами: кадровый танкист в начале 90-х, когда служба государству не позволяла прокормить семью, уволился из армии и подался в бизнес. Занял у родственников деньги, на которые купил подержанный ГАЗ-53 и начал, что называется, крутиться. Ездил на Украину, закупал там овощи и фрукты, которые вместе с семьей реализовывал в Москве прямо со своего грузовичка. Потом пробовал себя в продажах обуви, чайников и тостеров…

Но как-то на рынке в Сокольниках недавний танкист заметил сумасшедшую очередь за велосипедами, а буквально через несколько дней, оказавшись в Брянске, увидел те самые велосипеды, за которые в Москве дрались люди, пылящимися в… продуктовом магазине. Причем, по цене в двое ниже, чем в Первопрестольной.

В общем, в тот день будущий веломагнат вместо того, чтобы поехать дальше на Украину за картошкой, луком и морковью, забил свой «Газон» велосипедами «Десна», выпускаемые местным заводом в городе Жуковка.