Почему купить новые квадроциклы и снегоходы сейчас практически невозможно

Есть люди, которые своими идеями и смелостью способны менять этот мир: на пустом месте создавать производства, рабочие места, возрождать из пепла заводы. Александр Начевкин был, несомненно, одним из них.
Удачное вложение в ГАЗ
Судите сами: кадровый танкист в начале 90-х, когда служба государству не позволяла прокормить семью, уволился из армии и подался в бизнес. Занял у родственников деньги, на которые купил подержанный ГАЗ-53 и начал, что называется, крутиться. Ездил на Украину, закупал там овощи и фрукты, которые вместе с семьей реализовывал в Москве прямо со своего грузовичка. Потом пробовал себя в продажах обуви, чайников и тостеров…
Но как-то на рынке в Сокольниках недавний танкист заметил сумасшедшую очередь за велосипедами, а буквально через несколько дней, оказавшись в Брянске, увидел те самые велосипеды, за которые в Москве дрались люди, пылящимися в… продуктовом магазине. Причем, по цене в двое ниже, чем в Первопрестольной.
В общем, в тот день будущий веломагнат вместо того, чтобы поехать дальше на Украину за картошкой, луком и морковью, забил свой «Газон» велосипедами «Десна», выпускаемые местным заводом в городе Жуковка.
Не сказать, что дела шли гладко, ведь велосипедный сезон в Москве весьма короток, да и конкуренты наступали на пятки. И тогда Александр Начевкин, будучи по образованию инженером по ремонту гусеничной техники, решил наладить производство своего эксклюзивного велосипеда на мощностях Жуковского велозавода. Однако планам не суждено было сбыться, поскольку до начала очередного велосезона завод не дожил и обанкротился.
Тогда Начевкин поехал в Минск и договорился с тамошним производителем «педальных коней» о выпуске собственной модели. Продукт оказался настолько востребованным, что конкуренты по Сокольническому рынку выстроились в очередь к владельцу нового велобренда.
От картошки до завода
В 1996 году еще недавний офицер зарегистрировал компанию «Веломоторс» и подписал с белорусским велопроизводителем догово на производство уже нескольких новых авторских моделей. Но в начале 2000-х годов контракт пришлось разорвать, а новых партнеров начинающий король российской велоиндустрии нашел в Китае.
А уже в 2003-м году в подмосковной Кубинке он открыл свой первый завод по производству велосипедов STELS, таким образом осуществив свою давнишнюю мечту — создать полноценное велопроизводство. Еще через три года появился второй конвейер в станице Крыловская Краснодарского края. Однако кроме велосипедов здесь наладили и выпуск скутеров из импортных комплектующих.
А в 2008 году Начевкин купил в Брянской области тот самый разорившийся десяток лет назад завод, с которого, в некотором смысле, и началась его бизнес-империя. Меньше чем за год купленное предприятие было восстановлено: залатаны текущие крыши, сделан ремонт в цехах, построены новые корпуса, поставлены японские станки и роботы для производства вело- и мотопродукции.
Но, главное, была собрана команда толковых производственников. И уже в 2009 году со стапелей нового «Жуковского мотовелозавода» сошли первые квадроциклы — STELS ATV 500H и 700 H, у которых по соотношению цена/качество не было конкурентов.
До этого момента мотовездеходы считались игрушкой для состоятельных господ, но появление бюджетных моделей от STELS сделало квадроциклы по-настоящему доступным продуктом. Да, периодически возникали проблемы с качеством продукции, ну а как могла быть иначе, ведь до этого в России вообще никогда не производили квадроциклы, и многие процессы приходилось осваивать с нуля.
Полет фантазии
Модельная линейка выпускаемых в Жуковке квадроциклов быстро расширялась, а к 2014-му году в ассортименте появились снегоходы. Во многом именно благодаря сочетанию доступной цены и выхода на вполне приемлемое качество, мотолинейка STELS получила широкое распространение, став массовым продуктом.
К чему, собственно говоря, этот биографический рассказ? Александр Юрьевич, в хорошем смысле этого слова, был настоящим фантазером. Если у него появлялась идея, он становился одержим ей и не видел преград, стараясь лишь разглядеть возможности для ее реализации. Никакие пессимистичные прогнозы не могли сбить его с пути, и он из раза в раз доказывал, что невозможное становится возможным. И что из вчерашнего танкиста запросто можно стать владельцем заводов, газет, пароходов.
Живее всех живых
Его уход из жизни — безусловный удар по бренду STELS, ведь компании будет не хватать этого фонтана энергии и генератора новых смелых идей. Впрочем, как бы цинично это ни звучало, но незаменимых людей нет. После смерти Стива Джобса Apple отнюдь не канул в Лету и «яблочная» продукция по-прежнему занимает лидирующие позиции.
Сейчас к рулю группы компаний «Веломоторс» пришел младший брат основателя Юрий Начевкин. Со времен основания фирмы он плечом к плечу работал со старшим братом, был его полноценным бизнес-партнером и глубоко разбирается во всех бизнес-процессах. Поэтому оптимизм конкурентов на предмет того, что без Александра Юрьевича его детище загнется, разделять не стоит.
Да, он, несомненно, был локомотивом, тянущим за собой громадный состав. Однако построенная им бизнес-модель позволяет его соратникам продолжить работу, не сбавляя тем. Так что списывать STELS со счетов весьма рано.
Тем более, что даже несмотря на то, что рынок квадроциклов и снегоходов несколько лет подряд переживает далеко не самые лучшие времена, мотопродукция STELS продолжает пользоваться устойчивым спросом и даже показывает рост. В таблицах, приведенных ниже, наглядно видно состояние рынка и, если можно так выразиться, самочувствие его участников.
STELS, как мы видим по статистике за 2019 год (за 2020-й данных еще нет), чувствует себя вполне уверенно. Однако на рынке снегоходов его главный конкурент — компания «Русская Механика» — идет на полкорпуса впереди. Да и канадский BRP, несмотря на высокий ценник, не сильно отстает от ведущих игроков.
А потому, чтобы упрочить свое положение на рынке сноумобилей, «стелсовцам» необходимо в самое ближайшее время вывести на рынок несколько новых моделей, в числе которых обязательно должен быть горный «снежик». Впрочем, Александр Юрьевич успел оставить в наследство множество идей и разработок для дальнейшего развития компании, в том числе и платформу для появления горного снегохода.
В ТОПе без новинок
В сегменте квадроциклов «Русская Механика», по состоянию на 2019 год, так же опережает STELS. Хотя, если в статистику добавить 1500 мотовездеходов от «Жуковского веломотозавода», отправленных на экспорт, то окажется, что STELS далеко впереди конкурентов. И это несмотря на то, что производитель вот уже несколько лет не баловал рынок новинками или рестайлингами.
Впрочем, будет интересно посмотреть статистику за 2020-й, которая, вполне возможно, покажет радикальные перемены. Ведь из-за пандемии и российские производители, и импортеры готовой продукции столкнулись с серьезными логистическими проблемами, выразившимися в том, что сейчас практически ни в одном салоне, торгующем квадроциклами и снегоходами, техники в наличии просто нет!
И очевидно, что пальму первенства в 2021-м году возьмет именно тот, кто сможет удовлетворить покупательский спрос не столько появлением новых моделей, сколько банальным наличием квадроциклов и снегоходов в дилерских центрах. А вот с этим сейчас у всех большие проблемы. И в некотором смысле. рынок техники для активного отдыха ушел в глубокое пике, выбраться из которого будет под силу далеко не всем игрокам.