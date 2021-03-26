Toyota запустила производство обновленной Camry

Обновление модели Toyota Camry, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», коснулось как внешности машины, так и ее силовых агрегатов.Так, в гамме КП появился вариатор, а 6-ступенчатый «автомат» заменили 8-ступенчатым.

Атмосферный 2-литровый двигатель 6AR-FSE рокировали на мотор M20A-FKS — такого же объема и мощности (150 л. с) но с увеличенным крутящим моментом — 206 Нм против 192 Нм у «старичка». В нише 2,5-литровых «движков» произошла замена старого заслуженного 2AR-FE на более свежий A25A-FKS. Новичок мощнее предшественника на 19 л. с., выдает 200 л. с.

По данным неназванного источника, который цитирует «Интерфакс», ожидается, что первые рестайлинговые Toyota Camry, сойдя со сборочного конвейера, поступят к дилерам уже в апреле текущего года.