Длина имеет значение: первый тест-драйв новейшего УАЗ «Полуторка»

«Порвать и перегнать» такой бестселлер, как горьковская «Газель» — мечта любого поставщика легкого «комтранса» на российский рынок. Ульяновский автозавод уже давно исходил завистливой слюной на такое положение вещей и таки сделал грузовичок УАЗ «Профи». Из своего внедорожника «Патриот». Правда, «гибрид» уродился не без изъянов. Впрчоем, обо всем по порядку.
Встречайте — на рынок выходит фактически УАЗ «Профи» 2.0 — подпиленный и подшаманенный под пользовательские запросы. Маркетологи ульяновской марки даже придумали ему специальное имя — «Полуторка». Хотя машина и до этой серьезной модернизации по паспорту могла перевозить 1,5 тонны. Но поначалу, как говорится, что-то пошло не так.
Что же теперь в реальности предлагает «Полуторка» водителю и грузоперевозчику? В первую очередь, длинную базу — 4180 мм между осями вместо стандартных 3530 мм. При всем различии в габаритах, мне так и не удалось уйти от сравнения новоиспеченной модели с УАЗ «Профи» образца 2017-го года. Ведь за его рулем автор этих строк провел несколько запоминающихся дней в конце прошлого лета.
Итак, в салоне «Полуторки», как и ожидалось, никаких изменений обнаружено не было. Все та же эргономика, кондиционер, кнопки… В том числе, и включения электробогрева лобового стекла. Как выяснилось в ходе нынешнего теста, «электрическая» лобовуха тут очень даже кстати. Поскольку одна лишь система вентиляции с запотеванием лобового в холодную погоду справляется далеко не всегда. Особенно если в кабине оказалась пара мужиков в сырой из-за дождя верхней одежде — «тумана» в верхней части остекления не избежать. В общем, обогрев, повторюсь, тут «в кассу».
Уже с первых метров поездки за рулем «Полуторки» стало казаться, что ты рулишь не «Профи», а какой-то другой машиной. Хотя и с «мордой» от все того же «Патриота». Так, в прошлое знакомство с «Профи» меня жестко преследовала ассоциация из детства: словно посадил на багажник своего велосипеда упитанного товарища и едешь по извилистому маршруту. И на каждом сколь-нибудь существенном повороте понимаешь: одно неверное движение рулем или перебор со скоростью, и вы оба вместе с великом кубарем улетите к чертовой матери, поджидающей в кустах.
Собственно, «велосипедные» ощущения — самое мое яркое воспоминание от летних поездок на старом «Профи»… За рулем «Полуторки» я поймал себя на мысли, что тем «велосипедом» тут теперь и не пахнет. Вполне нормальные «грузовые» ощущения.
На «Полуторке», по заверениям представителей УАЗа, переднюю «колею» расширили примерно на 50 мм, установили демпфер в рулевое управление и воткнули в подвеску более жесткую тягу Панара. А также оснастили грузовик двускатными задними колесами. В результате крены уменьшились, а постоянное чувство, что машина готова кувыркнуться на бок, ушло.
Теперь сохранять спокойствие в кабине «Профи» может не только профи-каскадер, но и нормальный водитель…
По-настоящему удивить «Профи 2.0» сумел другим — изменившейся манерой преодоления «лежачих полицейских». Раньше его «морда» достаточно мягко переваливала через такие препятствия, но зато козлил зад, подскакивая на них, словно ужаленный.
Теперь же все наоборот. Корма проходит «полицаев» с плавностью легковушки бизнес-класса, зато кабина ведет себя на них, как погремушка в руках расшалившегося младенца: даже на черепашьей скорости скачет вверх-вниз. Не иначе сказалось конструкторское «колдовство» с креплениями подвесок и новыми усиленными рессорами.
Что же касается прочих шоферских ощущений, то они тут, в большинстве своем, бережно сохранены. Речь идет, например, о «теплом-ламповом» звуке слегка «плавающих» оборотов и вибрациях бензинового 2,7-литрового 150-сильного мотора и прочем подобном антураже. Кстати, о моторе. В принципе, его мощности и момента длинной «Полуторке» хватает. Но только если ездить на ней с пустым кузовом. На трассе грузовичок до 100 км/ч раскочегарить не составит особого труда. Быстрее не хочется — низкооборотный двигатель на такой скорости уже прикрикивает, а боковой ветерок изрядно пошатывает большой тентованный кузов.
Ну а с максимальными 1,5 тоннами за спиной даже такая динамика станет, скорее всего, лишь мечтой. Убедиться в этом удалось по случаю. Дело в том, что в ходе теста пришлось перевезти для собачьего приюта довольно много мешков с опилками.
Когда грузчики на лесопилке принялись забивать тентованный кузов «Полуторки» почти под завязку, я понял, что заурядный тест-драйв «уазика» перестает быть томным. Примерный вес этих мешков оказался в районе 1,3—1,35 тонны! После загрузки выяснилось, что новые рессоры со своим делом справились, но вот моторчик…
Да, УАЗу не хватает тяговитого дизельного движка с крутящим моментом на малых оборотах. Все-таки в настоящий коммерческий грузовоз просится не «бензинка», а именно низкооборотистый мотор на тяжелом топливе.
По итогам столь познавательного знакомства с длиннобазным «Профи-Полуторкой» сложилось впечатление, что вот теперь-то легкий грузовик действительно получил шанс «взлететь» — в рыночном смысле этого слова. Но только при условии, что кто-то «отобьет» многолетнюю привычку потенциальных покупателей присматриваться к «Газелям».
Произойти это вполне может за счет цены: «Полуторка» в длиннобазном исполнении обойдется в 1,025 млн рублей. В то время, как «Газель-Бизнес» в аналогичной комплектации попросит за себя 1,2 млн.
А вот как новый УАЗ будет конкурировать с заклятым одноклассником в реальной жизни, что там у него окажется с надежностью и выносливостью, в частности, к серьезному и регулярному перегрузу сверх положенных полутора тонн — фактически главному козырю «Газели» — покажет время.