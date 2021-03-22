Длина имеет значение: первый тест-драйв новейшего УАЗ «Полуторка»

«Порвать и перегнать» такой бестселлер, как горьковская «Газель» — мечта любого поставщика легкого «комтранса» на российский рынок. Ульяновский автозавод уже давно исходил завистливой слюной на такое положение вещей и таки сделал грузовичок УАЗ «Профи». Из своего внедорожника «Патриот». Правда, «гибрид» уродился не без изъянов. Впрчоем, обо всем по порядку.

Встречайте — на рынок выходит фактически УАЗ «Профи» 2.0 — подпиленный и подшаманенный под пользовательские запросы. Маркетологи ульяновской марки даже придумали ему специальное имя — «Полуторка». Хотя машина и до этой серьезной модернизации по паспорту могла перевозить 1,5 тонны. Но поначалу, как говорится, что-то пошло не так.

Что же теперь в реальности предлагает «Полуторка» водителю и грузоперевозчику? В первую очередь, длинную базу — 4180 мм между осями вместо стандартных 3530 мм. При всем различии в габаритах, мне так и не удалось уйти от сравнения новоиспеченной модели с УАЗ «Профи» образца 2017-го года. Ведь за его рулем автор этих строк провел несколько запоминающихся дней в конце прошлого лета.