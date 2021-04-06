Гонка преследования: россияне изменили Toyota Camry c Kia K5

Другое дело, что продолжатель дела Optima — это совершенно новый автомобиль не только с очень удачным дизайном, но и со многими инновационными решениями и по части техники, и в плане опций комфорта (подробнее об этом можно прочесть здесь). Чего не скажешь про соперницу: свежая «японка» ничем особенным похвастать, кроме новых моторов, по большому счету не может — перед нами все та же добрая, но уже старая модель. Впрочем, время, как говорится, покажет.

Но в данный момент Kia по прежнему остается лидером российского рынка среди иномарок, реализовав в марте 20 057 авто, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период года прошлого. Toyota, в свою очередь, продала в два раза меньше машин, показав падение на 18%. Правда, в другом противостоянии — RAV 4 и Sportage — перевес за японцами (5058 и 34432 реализованных авто соответственно. Однако и тут не все так просто: по сравнению с мартом-2019 первый сработал с минусом в 235 экземпляров, а второй — с плюсом в 894.

Хотя, конечно, бесспорным бестселлером корейской марки остается семейство Rio. Как сообщает российский офис производителя, «за месяц было реализовано 8102 седана и кросс-хэтчбека». У «Тойоты» же третья самая востребованная модель — LC Prado.