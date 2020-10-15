Двое на одного: сравнительный тест KIA K5 и Toyota Camry с Volkswagen Passat

Определить победителя было непросто, потому как слабых машин в этой троице нет. Toyota Camry давно обрела статус культовой модели, о которой мечтают во всех городах страны. Критики частенько называют его «диваном», но это не мешает машине много лет быть недосягаемым лидером класса среднеразмерных седанов.
К «Тойоте» давно подбирались корейцы со своей KIA Optima, но в самый разгар коронавируса поменяли лошадей на переправе. Теперь вместо «Оптимы» — KIA K5, которая оказалась очень сильным новичком. Да и сами корейцы называют ее настоящим прорывом и новым этапом развития бренда. Правда, некоторые технические решения для наших покупателей «зажали». Но об этом позже.
Volkswagen Passat, как будто играет в собственном классе и с высоты наблюдает за корейско-японской схваткой. Хотя по продажам до этой парочки недотягивает. Недавно «немец» пережил очередное обновление. Вот и посмотрим, чем он возьмет покупателей.
Любовь на расстоянии
Современный дизайн должен быть таким, чтобы автомобиль сразу располагал к себе покупателя. И тут явный лидер — KIA K5. Агрессивные линии кузова так и бросаются в глаза. Да и в потоке на K5 с интересом смотрят даже водители машин, много дороже корейских. В общем, народу нравится, а значит дизайнеры все сделали правильно. Ну а фальшивые патрубки выхлопной системы можно при желании и не заметить.
Volkswagen Passat недавно претерпел рестайлинг. Но увидят его лишь ярые поклонники марки. Новые бамперы сделали седан на 8 мм длиннее, изменилось наполнение решетки радиатора, появились противотуманки скошенной формы. В целом, «Пассат» остался классическим седаном без лишней вычурности.
Toyota Camry уже знакома нашему брату, потому головы на нее не сворачивают. Это и понятно. Японский седан никогда не отличался выдающимся дизайном, но зато у него другие качества, которые позволяют быть лидером сегмента.
Билет в первый класс
Camry встречает широким и в меру мягким креслом. У него нет ярко выраженной боковой поддержки, но это понравится полным людям. В интерьере отсутствуют пресные прямые линии, а зону водителя отделяет волна, заходящая на правую сторону центральной консоли. Стильно! У «Кэмри» неплохое качество сборки и добротные материалы отделки, но интерьер уже не кажется новаторским. Он спокойный и местами даже усыпляющий.
На фоне «японки» внутренний мир KIA K5, как глоток энергетика с 40-градусным русским напитком. В голову бьет не хуже. Тут виртуальные приборы, огромный центральный монитор, а у светодиодной подсветки целых шестьдесят четыре варианта оформления. Вопросы вызвают лишь кресла с ненавязчивой боковой поддержкой. В скоростных поворотах эти сиденья будут не слишком цепко держать корпус.
Сажусь в Volkswagen Passat и понимаю, за что ценят эту машину. Кресла, обтянутые алькантарой, как будто специально делали под мою спину. С рестайлингом у водителя появился дисплей с более четкой графикой, а конфигурацию приборов меняют клавиши на руле. Конечно же, интерьер, в сравнении с KIA K5 скучноват, но классический немецкий подход наделяет «Пассат» интуитивно понятной эргономикой. И в этом его плюс.
Дорожная история
Осталось посмотреть на нашу тройку в движении. Под капотом KIA K5 установлен 2,5-литровый мотор в 194 «лошадки» — разгон бодрит. А в спорт-режиме реакции на газ не особо отличаются от «стандарта». Восьмикоростной «автомат» не спешит переходить на высшие передачи, чтобы сэкономить топливо. Кстати, селектор у него традиционный, а в Южной Корее, где эта машина появилась раньше, вместо рычага «от МиГ-29» поставили шайбу, которая выглядит моднее и эстетичнее.
Что касается работы подвески, то она оставила двоякое впечатление. «Ходовая» отлично справляется с мелкими неровностями. А вот дорожные латки и выбоины проходит жестко и шумновато. Впрочем, и Optima была такой, но это не мешало ей заманивать потребителя.
Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем в 181 л. с. и 6-ступенчатым «автоматом» ускоряется, по ощущениям, также как KIA. Но она намного тише и мягче по плавности хода. Машина просто убаюкивает, хоть подвеска стала более «драйверской», чем у прошлого поколения модели. Электроусилитель теперь расположен на рулевой рейке и это улучшило отклик на поворот руля. «Баранка» не «пустая», а с толковой обратной связью. Однако, сравнивая японский и корейский седаны, я пришел к выводу, что KIA все же азартнее и точнее.
Volkswagen Passat с надувным агрегатом в 190 л. с. и 7-ступенчатым DSG достаточно реактивен, и «светофорные гонки» он может выиграть у обоих двух. А все потому, что «полка» момента начинается уже с самых низов, да и «робот» работает очень споро. Так что разгон тут вжимает спину в спинку кресла.
По ровной дороге седан просто плывет, не досаждая излишней раскачкой, а на покрытии похуже чувствую плотные европейские настройки ходовой части. Да и по «рулежке» — это чистый европеец. Управлять такой машиной более, чем приятно.
Неявный лидер
«Прайс» на KIA K5 с мотором 2,5 литра начинается от 1 869 900 рублей. Toyota Camry с двигателем такого же объема оценена минимум в 1 943 000 рублей. А Volkswagen Passat вылазит сильно за 2 000 000 «деревянных». Да, «Пассат» получается самым дорогим, но в случае выбора 150-сильной версии, цены окажутся примерно одинаковыми с корейско-японским дуэтом. Что уж там: «немец» вообще смотрится особняком. Классический дизайн он сочетает с эталонными настройками ходовой части, а оснащение у него самое богатое. По сути, это не просто средний класс, а явная претензия на самый настоящий премиум со всеми вытекающими. В том числе, и по цене. Увы, но некогда народный автомобиль давно растерял связь с народом, став эдакой имиджевой машиной не для всех.
Азиатский поединок
Японская Toyota Camy чуточку скучновата в драйверском плане, но берет силой бренда, надежностью и отменной плавностью хода. Как показывают продажи, нашим покупателям это куда важнее, нежели прочие благодетели.
Корейский KIA К5 — автомобиль с эффектным дизайном и нескромным оснащением. Да и едет прилично, пусть «баранка» и отдает легкостью. Уверен, корейцы близки к тому, чтобы догнать Camry. Но лично я предпочел бы наблюдать за этим моментом, сидя в Volkswagen Passat. Это тот самый случай, когда выбирать приходится не деньгами, а сердцем. А вы что выберете?