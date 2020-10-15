Двое на одного: сравнительный тест KIA K5 и Toyota Camry с Volkswagen Passat

Определить победителя было непросто, потому как слабых машин в этой троице нет. Toyota Camry давно обрела статус культовой модели, о которой мечтают во всех городах страны. Критики частенько называют его «диваном», но это не мешает машине много лет быть недосягаемым лидером класса среднеразмерных седанов.

К «Тойоте» давно подбирались корейцы со своей KIA Optima, но в самый разгар коронавируса поменяли лошадей на переправе. Теперь вместо «Оптимы» — KIA K5, которая оказалась очень сильным новичком. Да и сами корейцы называют ее настоящим прорывом и новым этапом развития бренда. Правда, некоторые технические решения для наших покупателей «зажали». Но об этом позже.

Volkswagen Passat, как будто играет в собственном классе и с высоты наблюдает за корейско-японской схваткой. Хотя по продажам до этой парочки недотягивает. Недавно «немец» пережил очередное обновление. Вот и посмотрим, чем он возьмет покупателей.