Новый Mercedes-AMG SL готовится к премьере

Новый Mercedes-AMG SL разделит «тележку» с Mercedes-AMG GT и получит мягкий тканевый тент вместо жесткого металлической крыши с механизмом складывания.

Если говорить о силовых агрегатах, то базовая версия родстера будет с 450-сильной наддувной бензиновой «четверкой», которую дополнят электрическим модулем. Топовый силовой агрегат отдачей 800 «лошадей» сделан по тому же принципу. Он состоит из бензинового V8 и электромотора на задней оси.

Привод — только полный. Кроме этого, предложат и традиционные моторы, о которых пока нет никакой технической информации.

С появлением AMG SL, родстер GT уберут из модельного ряда. Об этом передает издание Car and Driver, ссылаясь на шефа Mercedes-AMG Филиппа Шимера. Топ-менеджер заявил, что компания таким образом хочет избежать внутренней конкуренции, которая ударила по продажам нынешнего SL.