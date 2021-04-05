Почему автопроизводители намеренно ухудшают управляемость машин

Современные автомобили, в том числе, очень дорогие крайне нервно ведут себя в асфальтовых колеях, да и вывести машину из заноса порой просто невозможно. При этом эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что подобная тенденция будет только прогрессировать. Давайте разберемся, почему так происходит.
Начнем с того, что сейчас на многих машинах производители стараются ставить колеса побольше, а профиль шин делать поменьше. Расчет прост: так любая модель выглядит стильно. А поскольку яркость дизайна выходит сейчас на первый план, автомобильные маркетологи удавятся, но не откажутся от установки колес большого диаметра. И пусть в стране качества асфальта посредственное. Зато машина выглядит красиво, а это впрямую влияет на результаты продаж. Однако низкопрофильные шины очень не любят щербатые и колейные дороги. Вот поэтому в колеях даже премиальный седан начинает штормить, словно лодку в бурю.
Еще одна причина посредственной управляемости — массовая установка на современные автомобили электроусилителей руля. Не спорим, в обычных ситуациях ЭУР выполняет сою задачу четко. А вот в экстремальных, скажем, когда машину нужно вывести из ритмического заноса, узел «закусывает» уже после двух резких вращений «баранки», и водитель становится зрителем, не в силах что-либо предпринять. Если с первых двух попыток стабилизировать машину не получается, придется приготовится к удару или вылету в кювет. Ну, а там — как повезет.
Не будем забывать и про особенности проектирования современных транспортных средств. Все чаще передний подрамник делают хлипким ради экономии веса, а в конструкции задней подвески используют не многорычажную схему, а упругую балку. Производителей можно понять. Такими техническими решениями они снижают затраты на производство. Да и в обслуживании балка дешевле. Но из-за упрощенной схемы переднего подрамника страдает жесткость кузова, а бюджетная задняя подвеска делает машину тряской и валкой. Опять же, это особенно сильно чувствуется в скоростных поворотах и в экстремальных ситуациях. Тенденцию изменить мы не в силах, так что придется только подстраиваться. Например, перестать спешить и научиться ездить плавно.