Почему автопроизводители намеренно ухудшают управляемость машин

Современные автомобили, в том числе, очень дорогие крайне нервно ведут себя в асфальтовых колеях, да и вывести машину из заноса порой просто невозможно. При этом эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что подобная тенденция будет только прогрессировать. Давайте разберемся, почему так происходит.

Начнем с того, что сейчас на многих машинах производители стараются ставить колеса побольше, а профиль шин делать поменьше. Расчет прост: так любая модель выглядит стильно. А поскольку яркость дизайна выходит сейчас на первый план, автомобильные маркетологи удавятся, но не откажутся от установки колес большого диаметра. И пусть в стране качества асфальта посредственное. Зато машина выглядит красиво, а это впрямую влияет на результаты продаж. Однако низкопрофильные шины очень не любят щербатые и колейные дороги. Вот поэтому в колеях даже премиальный седан начинает штормить, словно лодку в бурю.