Citroёn показал новую флагманскую модель

В коротком видеоролике автомобиль показали лишь фрагментами, дабы подогреть интерес к премьере. При этом уже известно, что модель станет флагманской и поднимет знамя снятого с производства Citroёn C5 второго поколения. Напомним, что седан отправили на пенсию в 2016 году, а универсал в 2017-ом.

Судя по видео, можно предположить, что французы готовят крупный хетчбэк с высоким дорожным просветом. Либо это будет седан, но с сильно заваленными назад задними стойками и коротким «хвостом» багажника. В общем, машина будет необычная, и про это уже говорила гендиректор «Ситроена» Линда Джексон. Топ-менеджер поведала прессе, что новый флагман компании станет выглядеть, как принципиально новый семейный автомобиль с высоким дорожным просветом.

Так или иначе, заинтриговать общественность у маркетологов «Ситроена» получилось, поэтому будем с нетерпением ждать премьеры. Предположим и то, что дебютант, который на данный момент известен по внутризаводскому обозначению E43, по технической части, будет иметь немало общего с такими моделями французской группы, как Peugeot 508 и DS 9.