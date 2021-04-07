Как водители ломают турбины, даже не зная об этом

Сейчас наддувные моторы предлагает большинство автопроизводителей и их можно понять. Такие двигатели легче, экономичнее и мощнее традиционных атмосферных агрегатов. Но из-за особенностей конструкции, «турбодвижки» требуют к себе особого отношения, но далеко не каждый водитель об этом знает. Что и приводит к печальным последствиям, ведь сломать систему наддува легко, и это без труда можно сделать даже на новом авто.

Чаще всего турбины погибают из-за масляного голодания. Дело в том, что современные моторы, особенно работающие под капотами премиальных машин, любят есть смазку. В среднем, турбированный агрегат потребляет до литра на тысячу километров пробега. Поэтому за уровнем лубоиканта нужно следить, но водители этого не делают, ведь машина же новая. С ней и так должно быть все в порядке.

Такая беспечность выходит боком и однажды на панели приборов зажигается лампа низкого давления масла. При этом турбина уже испытывает масляное голодание, при котором начинается повышенный износ ее деталей и снижается теплоотвод. В результате дорогущая «улитка» ломается, а дилер отказывает в ремонте, ведь в масляном голодании винят именно владельца.