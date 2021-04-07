Как водители ломают турбины, даже не зная об этом

Сейчас наддувные моторы предлагает большинство автопроизводителей и их можно понять. Такие двигатели легче, экономичнее и мощнее традиционных атмосферных агрегатов. Но из-за особенностей конструкции, «турбодвижки» требуют к себе особого отношения, но далеко не каждый водитель об этом знает. Что и приводит к печальным последствиям, ведь сломать систему наддува легко, и это без труда можно сделать даже на новом авто.
Чаще всего турбины погибают из-за масляного голодания. Дело в том, что современные моторы, особенно работающие под капотами премиальных машин, любят есть смазку. В среднем, турбированный агрегат потребляет до литра на тысячу километров пробега. Поэтому за уровнем лубоиканта нужно следить, но водители этого не делают, ведь машина же новая. С ней и так должно быть все в порядке.
Такая беспечность выходит боком и однажды на панели приборов зажигается лампа низкого давления масла. При этом турбина уже испытывает масляное голодание, при котором начинается повышенный износ ее деталей и снижается теплоотвод. В результате дорогущая «улитка» ломается, а дилер отказывает в ремонте, ведь в масляном голодании винят именно владельца.
Еще один популярный способ «убить» турбину — глушить мотор сразу после активной езды. Так раскаленный агрегат остается без охлаждения маслом и его детали может «повести» от неравномерного температурного расширения. Иначе говоря, перед остановкой необходимо охладить турбину. Для этого достаточно дать мотору поработать 30 секунд на холостом ходу.
Некоторые турбодвижки очень плохо переносят низкое давление масла. Например, если водитель старается экономить топливо и часто двигается накатом, переведя коробку передач в «нейтраль». Такой стиль езды приводит к износу деталей турбины, ведь ее насос подключен к коленвалу и зависит от его оборотов. На холостых давление падает и масло хуже циркулирует по системе. Поэтому «нейтраль» рекомендуют включать только на стоянке.
А еще турбина ломается от чрезмерно бережного к ней отношения. Если постоянно ездить на низких оборотах и толкаться в пробках, то система наддува будет постепенно забиваться нагаром. А еще перепускной клапан турбины не будет работать во всем диапазоне и потеряет подвижность. Как быть? Просто периодически повышать обороты двигателя, чтобы выхлопные газы очищали систему.