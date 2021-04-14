Geely приступает к созданию стандартов для мирового автопрома

Geely будет участвовать в формировании и совершенствовании международных стандартов качества совместно с другими мировыми автомобильными группами и автомобильными ассоциациями. Вступление в IATF означает признание приверженности Geely Auto Group принципам управления качеством.

В организацию входят национальные автомобильные ассоциации США (AIAG), Италии (ANFIA), Франции (FIEV), Великобритании (SMMT) и Германии (VDA), а также крупнейшие мировые автомобильные группы, такие как BMW, Daimler, Ford, GM, Renault, Stellantis и Volkswagen.

Так, стандарт управления качеством для производства автомобилей и автомобильных компонентов IATF 16949:2016 является всемирно признанным стандартом. В настоящее время сертификацию по нему прошли более 80 000 глобальных автопроизводителей и производителей автокомпонентов.

К слову, марка Geely готовится расширить гамму моделей, представленных в России. К кроссоверам Coolray, Atlas и Tugella скоро присоединится четвертый автомобиль, о котором мы, правда, мало пока, что известно.