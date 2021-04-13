Украинцы массово скупают автомобили LADA

Как сообщает Укравтопром, по итогам марта на Украине было продано без малого 200 автомобилей LADA, что в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Правда, как уже было сказано, до лидерства российскому бренду пока очень далеко, хотя несколько лет назад продукция АВТОВАЗа перманентно удерживала здесь пальму первенства.

Напомним, что вазовцы в партнерстве с французской Renault организовали на Украине производство своих автомобилей на мощностях Запорожского автозавода. Здесь же запущена сборка кроссоверов Renault Arkana.

Кстати, автомобили «Рено» в настоящий момент являются самыми продаваемыми среди всех представленных на рынке марок. Второе место занимает японская Toyota, а тройку лидеров замыкает корейская KIA.