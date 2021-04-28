Раскрыты первые подробности о новом флагмане Volkswagen

Volkswagen называет свой флагман Project Trinity. Как сообщает издание Autocar, он станет первой моделью, которую построят на новой архитектуре Scalable Systems Platform (SSP). Ожидается, что в создании «тележки» немцы применят кардинально новые производственные технологии. К тому же, эта платформа позволит создавать полностью автопилотные модели машин. Ну а в качестве силовых агрегатов, конечно же, используют электрические силовые установки.

Интересно, что по форме кузова флагман будет представлять собой нечто среднее, между седаном, кроссовером и хетчбэком. Напомним, что по похожему пути идет Citroen при разработке нового C5. Поэтому думаем, что такая гремучая смесь из типов кузовов вскоре станет настоящим трендом в автобизнесе.

Что касается опций, то программное обеспечение для их обновления будет закачиваться автоматически, по воздуху. Например, на старте продаж у Project Trinity будет «автопилот» второго уровня, но постепенно его поднимут до четвертого. То есть автомобиль сможет стать полностью беспилотным, когда это позволит дорожная инфраструктура и законодательство.