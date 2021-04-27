О каких проблемах в подержанном автомобиле расскажут повреждения на шинах

Особенно тщательно нужно осматривать «резину» у подержанного автомобиля, который выставлен на продажу. Ведь по протектору можно очень легко понять, в каком состоянии реально находится подвеска. Найдя изъян, вы имеете полное право смело скидывать цену.
Например, если покрышки стерты с внешней стороны, значит у машины неправильно установлен сход-развал. Дело в том, что пилообразный износ наружной части протектора появляется при чрезмерно положительном схождении колес. Это может говорить о том, что в подвеске автомобиля изношены рулевые тяги или их наконечники, рулевые приводы и втулки заднего рычага.
При отрицательном схождении, повышенному износу подвержено внутреннее плечевое ребро. Скорее всего это значит, что у автомобиля требуют замены сайлентблоки передних и задних рычагов.
А если на протекторной части покрышки виден износ в форме пятен, это расскажет о том, что когда-то одно из колес подклинивало или вовсе заклинило. Подобное могло произойти, скажем, из-за неисправности барабанных тормозов.
Когда приходит «конец» амортизаторам, то их чаще начинает «пробивать», и такие точечные удары регулярно принимает на себя покрышка. В результате на ее боковине появляются неровности, эдакие микрогрыжи. Это и есть последствия подобных точечных ударов.
Если похожие неровности есть только на одном колесе, это может говорить, что треснул один из витков пружины. В этом случае, на покрышку также резко повышается нагрузка.
В случае, если с амортизаторами и пружинами все в порядке, появление микрогрыж — свидетельство частых перегрузов автомобиля. А еще подобный дефект появляется, если водитель любил нажать газ и регулярно гонял по грунтовым дорогам.
Наконец, задиры и срезы в районе основания покрышки, что возле бортового кольца — следствие кустарного шиномонтажа. Есть увидите такие дефекты на подержанной машине, то смело требуйте у продавца скидку. Ведь подобные сюрпризы в будущем могут стать причиной того, что покрышка начнет травить воздух. А еще шину может перекосить, балансировка нарушиться, и в движении появятся вибрации.