О каких проблемах в подержанном автомобиле расскажут повреждения на шинах

Особенно тщательно нужно осматривать «резину» у подержанного автомобиля, который выставлен на продажу. Ведь по протектору можно очень легко понять, в каком состоянии реально находится подвеска. Найдя изъян, вы имеете полное право смело скидывать цену.

Например, если покрышки стерты с внешней стороны, значит у машины неправильно установлен сход-развал. Дело в том, что пилообразный износ наружной части протектора появляется при чрезмерно положительном схождении колес. Это может говорить о том, что в подвеске автомобиля изношены рулевые тяги или их наконечники, рулевые приводы и втулки заднего рычага.

При отрицательном схождении, повышенному износу подвержено внутреннее плечевое ребро. Скорее всего это значит, что у автомобиля требуют замены сайлентблоки передних и задних рычагов.

А если на протекторной части покрышки виден износ в форме пятен, это расскажет о том, что когда-то одно из колес подклинивало или вовсе заклинило. Подобное могло произойти, скажем, из-за неисправности барабанных тормозов.