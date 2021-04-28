Самые убойные автоновинки весны на российском рынке

Ассортимент прикативших в Россию моделей — на любой вкус и кошелек. Среди самых знаковых, пожалуй, стоит отметить подновившуюся Toyota Camry, освеженный Mitsubishi Eclipse Cross, модернизированные Nissan Qashqai и X-Trail, а также ультрабодрые и дорогие BMW M3 и М4.

Впрочем, для самых взыскательных найдется и кое-что поинтереснее — Bentley Continental GT Mulliner. Роскошная британская новинка оказалась бесценной, ибо «наряжать» ее можно чуть ли не до посинения. Чем же еще запомнится автосообществу весна 2021, вы узнаете из специального подкаста портала «АвтоВзгляд». Приятного прослушивания.