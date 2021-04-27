Фитнес для бизнесмена: первый тест-драйв новой Toyota Camry

Долго никто не мог сбросить Toyota Camry с вершины пьедестала. И вот — случилось. Корейцы заполучили пальму первенства в сегменте благодаря KIA K5. По итогам марта получившую новое имя «Оптиму» избрали 2708 человек, в то время, как «японке» отдались лишь 1845 покупателей.
Похоже, самое время для атаки с тойотовской стороны! Тем более, что в арсенале Camry появилось новое убойное оружие. Опробуем его в деле?
К сожалению или счастью, но модернизация не принесла седану радикальных дизайнерских изменений. Обновления затронули лишь решетку радиатора, получившую контрастные клыки и фартук, а также колесные диски, изменившие не только стилистике, но и размеру. Отныне в базовом исполнении Camry щеголяет модными «катками» 17-го диаметра. Чем не повод махнуть рюмаху саке? На этом, собственно, все. Если, конечно, вы не выберете новую версию GR Sport. Ежели кто не знал, да еще и забыл, то поясним: Gazoo Racing — это спортивное подразделение Toyota, которое лихо изощряется над автомобилями, превращая их в мускулистых адреналиновых атлетов.
Правда, в случае с Camry получился, скорее, не спорт, а фитнес. Он без фанатизма и анаболиков, но зато гламурный и привлекательный! А виной тому — сочный огненно-красный цвет кузова с отливом и черной крышей. Бонусом прилагается россыпь декоративных элементов, включая спойлер, юбку, пороги, боковые зеркала и матовые «угольные» диски. Неужели японцы наконец-то поняли, что кроме белого и черного на планете существуют и другие расцветки.
Апогеем стала полностью красная задняя оптика, положенная авто с 2,5-литровым мотором, и прозрачная — для вариации с V6. Да, стоит сказать Toyota большое человеческое аригато — в подспортивленном костюмчике Camry выглядит действительно стильно.
А что внутри? Интерьер бизнес-седана, как называют его сами японцы, по-прежнему скучноват. Хотя кое-что новенькое тут все же появилось. К примеру, бизнесмены «среднего класса» наверняка оценят задранный кверху тачскрин мультимедиа с увеличенным до девяти дюймов дисплеем. А заодно и порадуются переиначенным вставочкам под платину и темное дерево. Если, конечно, заметят.
Кстати, тойотовцы совершили прорыв, наконец-то подружив головное устройство с Apple Car Play и Android Auto. А еще «голова» заметно прибавила в быстродействии. Скоро нам обещают сервисы от Яндекс, а пока придется довольствоваться фирменными «коннектед-фишками», включая доступ в интернет, проверку истории поездок и заряда аккумулятора, а также возможность вызова страхового комиссара, эвакуатора и даже трезвого водителя.
Отдельного внимания заслуживают новые системы, отвечающие за безопасность водителя и пассажиров. Отныне Toyota Camry умеет объезжать препятствия на проезжей части, следовать требованиям дорожных знаков, держать себя в полосе движения, ускоряться и тормозить. В общем, все как у больших.
А версия GR Sport еще и предлагает пилоту выбор из трех режимов езды — экономичный, стандартный и спортивный. Вот только подобной роскоши удостоен автомобиль лишь с топовым движком о 3,5 литрах. В более приземленном варианте фитнес-седан отличается от обычного разве что отделкой салона, приправленной красной строчкой.
Что ж, переходим к главному. Тяжелая артиллерия — вот чем будут бить японцы по соперникам, подтягивая за собой армию новых поклонников. И главные орудия здесь — моторы. Базовым двигателем теперь является знакомый нам по кроссоверу Toyota RAV4 агрегат M20A-FKS мощностью 150 сил.
По сравнению с прежним 2-литровым движком, новый выдает 206 Нм крутящего момента, позволяя автомобилю преодолевать первую сотку с места за 9,5 секунд — на 1,5 секунды быстрее, чем раньше. Не в последнюю очередь благодаря вариатору от того же RAV4 с первой механической передачей. Правда, зачем она нужна — не очень понятно, ведь на бездорожье бизнесмены если и съезжают, то явно не на Camry. Но за расход в шесть литров на 100 км/ч — определенно «лайк».
А вот 2,5-литровый мотор — подарок судьбы, не иначе! Агрегат, раньше доступный лишь американским фанатам Camry, «пуляет» — мама, не горюй! Еще бы, ведь отныне это 200 сил и 243 Ньютона тяги вместо прежних 181 л. с. и 231 Нм.
Кроме того, двигатель A25A-FKS может похвастать увеличенной до 13:1 степенью сжатия, а вместе с тем уменьшенным расходом «горючки». Если раньше первую сотню со старта седан «делал» за 10 секунд, пожирая 8,5 литров, то теперь это упражнение не отнимет и 8,7 секунды при аппетите в 6,8 литров. В помощь — восьмискоростной гидромеханический «автомат» от Aisin, пришедший на смену шести ступеням.
И результат, как видно, налицо. В чем мы убедились лично, замерив показатели дореформенных и обновленных автомобилей на импровизированном треке, коим стала взлетно-посадочная полоса одного из аэродромов на юге России. В общем, летает Camry — только в путь! Спору нет: модернизация автомобиля поможет ему взлететь и в продажах. Если, конечно, корейцы со своим KIA K5 не припасли какое-нибудь секретное оружие…