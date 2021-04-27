Фитнес для бизнесмена: первый тест-драйв новой Toyota Camry

К сожалению или счастью, но модернизация не принесла седану радикальных дизайнерских изменений. Обновления затронули лишь решетку радиатора, получившую контрастные клыки и фартук, а также колесные диски, изменившие не только стилистике, но и размеру. Отныне в базовом исполнении Camry щеголяет модными «катками» 17-го диаметра. Чем не повод махнуть рюмаху саке? На этом, собственно, все. Если, конечно, вы не выберете новую версию GR Sport. Ежели кто не знал, да еще и забыл, то поясним: Gazoo Racing — это спортивное подразделение Toyota, которое лихо изощряется над автомобилями, превращая их в мускулистых адреналиновых атлетов.

Правда, в случае с Camry получился, скорее, не спорт, а фитнес. Он без фанатизма и анаболиков, но зато гламурный и привлекательный! А виной тому — сочный огненно-красный цвет кузова с отливом и черной крышей. Бонусом прилагается россыпь декоративных элементов, включая спойлер, юбку, пороги, боковые зеркала и матовые «угольные» диски. Неужели японцы наконец-то поняли, что кроме белого и черного на планете существуют и другие расцветки.

Апогеем стала полностью красная задняя оптика, положенная авто с 2,5-литровым мотором, и прозрачная — для вариации с V6. Да, стоит сказать Toyota большое человеческое аригато — в подспортивленном костюмчике Camry выглядит действительно стильно.