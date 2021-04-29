Cadillac рассказал о планах по отказу от привычных моторов

По данным издания Automotive News, модели с привычными моторами пока останутся на конвейере, а полностью заменить свою линейку электрокарами производитель рассчитывает к 2030 году.

Первыми авто, которые принесут в жертву неясному электрическому будущему, станут бензиновые кроссоверы XT4, XT5 и XT6: их снимут с производства уже в 2025—2026 годах. Уже известно, что место XT5 займет электрокроссовер Cadillac Lyriq, который привезут и в нашу страну. Что касается двух других моделей, то их сменьщики пока неясны.

Что касается седанов CT4 и CT5, то они уйдут в историю в 2026—2027 годах, а последним, кто покинет конвейер, станет бензиновый внедорожник Escalade, который планируют убрать только к 2030 году. Так что российские покупатели его точно смогут увидеть и оценить.

Портал «АвтоВзгляд» уверен, что подобная электрификация может сильно подорвать позиции бренда в России. Причина банальна: электромобили у нас дороги и все еще непопулярны. Плюс, нет широкой сети электрозарядок. Так что Cadillac может лишиться крупного и довольно привлекательного рынка, коим является Россия.