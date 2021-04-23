5 лучших семиместных кроссоверов до трех миллионов рублей

Одно время в стране даже сложился дефицит кроссоверов с третьим рядом кресел. Понятно, что он не дает такого комфорта, как, например, задний диван. Но если нужно перевести много людей, то альтернативы семиместному SUV просто нет — минивэны слишком дороги. Так на что же можно обратить внимание сегодня?

Chery Tiggo 8 Pro

Китайская овинка с премиальными амбициями появилась в России весной. От Tiggo 8 машина отличается формой бамперов, да кое-какими мелочами в салоне.

Топовая версия оснащается 1,6-литровым наддувным агрегатом мощностью 186 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатой коробкой передач DCT. «Прайс» на версию с флагманским мотором стартует от 2 199 900 рублей. А базовая версия оценена в 1 999 900 рублей.

Hyundai Santa Fe

Обновленный «Санта» в стандартном исполнении предложит пять мест, а еще два дополнительных можно заказать в качестве опции и только в топовой комплектации.

Автомобиль в версии Prestige с 2,5-литровым 180-сильным мотором обойдется в 2 829 000 рублей, а вариант с наддувным «дизелем» 2,2 л (199 л. с.) стоит 2 989 000 ₽ Обе версии станут 7-местными за доплату в 160 000 рублей.