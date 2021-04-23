5 лучших семиместных кроссоверов до трех миллионов рублей

Одно время в стране даже сложился дефицит кроссоверов с третьим рядом кресел. Понятно, что он не дает такого комфорта, как, например, задний диван. Но если нужно перевести много людей, то альтернативы семиместному SUV просто нет — минивэны слишком дороги. Так на что же можно обратить внимание сегодня?
Chery Tiggo 8 Pro
Китайская овинка с премиальными амбициями появилась в России весной. От Tiggo 8 машина отличается формой бамперов, да кое-какими мелочами в салоне.
Топовая версия оснащается 1,6-литровым наддувным агрегатом мощностью 186 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатой коробкой передач DCT. «Прайс» на версию с флагманским мотором стартует от 2 199 900 рублей. А базовая версия оценена в 1 999 900 рублей.
Hyundai Santa Fe
Обновленный «Санта» в стандартном исполнении предложит пять мест, а еще два дополнительных можно заказать в качестве опции и только в топовой комплектации.
Автомобиль в версии Prestige с 2,5-литровым 180-сильным мотором обойдется в 2 829 000 рублей, а вариант с наддувным «дизелем» 2,2 л (199 л. с.) стоит 2 989 000 ₽ Обе версии станут 7-местными за доплату в 160 000 рублей.
Kia Carnival
Переднеприводный кросс-вэн на платформе среднеразмерного Sorento — настоящая находка для большой компании. Интересно, что в начальных комплектациях автомобиль восьмиместный, а вот топовые версии с капитанскими креслами рассчитаны на 7 мест.
В имеющуюся у нас сумму попадают комплектации Comfort (2 599 900 рублей) и Luxe (2 894 900 рублей), под капотом которых работает 2,2-литровый наддувный «дизель» с отдачей в 199 л. с.
Mitsubishi Outlander
Кроссовер третьего поколения — старожил российского рынка. В 7-местном исполнении «японец» доступен с моторами объемом 2- и 2,4-литра мощностью 146 л. с. и 167 л. с. соответственно. В пару к двигателям приставлен безальтернативный вариатор. Если говорить о ценах, то самый доступный «Аутлендер» обойдется в 2 269 000 ₽
Skoda Kodiaq
В базовой версии «Кодиак» имеет пять посадочных мест, а третий ряд добавляется при заказе опции «Семейный пакет II» (97 900 ₽), которая кроме «сидушек» предлагает трехзонный климат-контроль. Она доступна для комплектаций Ambition и Style. Что касается двигателя, то Skoda предлагает известный наддувный мотор объемом 1,4 литра и мощностью 150 л. с., который работает как с «механикой», так и с «роботом».
Цены на версию Ambition стартуют от 2 061 000 рублей, без учета стоимости опции.