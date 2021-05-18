Какие моторы получит Toyota Land Cruiser 300 для России

Основной должна стать бензиновая турбошестерка объемом 3,5 литра, которая будет выдавать 409 л. с. и 650 Нм. Для сравнения, старый 4,6-литровый V8 развивал лишь 309 сил и 439 Нм… То есть благодаря переходу на турботягу рамный внедорожник станет ощутимо мощнее и моментнее.

Показатели новейшего дизеля V6 тоже впечатляют. С объема 3,3 литра японские двигателисты смогли «снять» 300 л. с. и 700 Нм. Напомним, у «двухсотки» агрегат 4.5 TD гораздо скромнее — у него 249 «лошадей» и 650 «ньютонов».

К обоим движкам будет прилагаться абсолютно уникальная для этого сегмента 10-ступенчатая коробка. Хотя ранее все ждали лишь восемь ступеней.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», внешность Toyota Land Cruiser 300 оказалась раскрыта досрочно. Хотя Toyota всеми силами пыталась уберечь TLC 300 от преждевременного разоблачения: всех, кто мог увидеть и сфотографировать рамную новинку, заставляли подписывать серьезные документы, в которых за нарушение секретности были прописаны грандиозные штрафы. Но кто-то не удержался…

Также известно, что интерьер окажется полностью новым. Передняя панель будет иметь строгие рубленые формы, притом по центру «торпедо» пропишется большой прямоугольный экран медиасистемы. Кнопка запуска двигателя сможет распознавать владельца по отпечатку пальца.