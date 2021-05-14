Какие полезные системы автомобиля убивают мотор

Начнем с того, что двигатели всех современных авто производители не рекомендуют прогревать. Под это настраивают и системы впрыска топлива, которые дают обогащенную смесь, чтобы мотор гарантировано завелся «на холодную». Подобное решение эффективно только в теплое время года и при мягких европейских зимах. У нас ситуация иная.
При сильном морозе современный двигатель уже плохо справляется со своими задачами, а нагрузки резко возрастают. Ведь агрегату нужно прокачать масло, прогреть поршни, цилиндры и шатуны. В итоге ресурс шатунно-поршневой группы снижается, а если еще и форсунки забиты грязью, то они начинают просто лить топливо в цилиндры. В результате появляется детонация, которая также не продлевает жизнь «движку».
Такая полезная система как «старт-стоп» тоже может преподнести неприятные сюрпризы. Изначально ее создавали для экономии топлива, но впоследствии выяснилось, что вреда от такой экологической «приблуды» гораздо больше.
Дело в том, что любой двигатель рассчитан на определенное количество пусков, а «старт-стоп» увеличивает это количество в тысячу раз. При этом каждое отключение мотора влечет остановку маслонасоса, а каждый пуск увеличивает нагрузки на шатуны и иные трущиеся поверхности. В результате получается ситуация, когда масляная пленка на трущих поверхностях истончается (маслонасос ведь отключается на каждом светофоре), и трущиеся детали соприкасаются друг с другом. Это вызывает износ деталей двигателя и образование задиров на стенках цилиндров.
Еще одна система из области экологии — катколлектор, который размещают рядом с двигателем. При нашем качестве топлива, нейтрализатор быстро забивается сажей и начинает разрушаться. Его керамические частички засасывает внутрь мотора, что, опять же, вызывает задиры. А они влекут масложер и потерю мощности агрегата.
Наконец, система турбонаддува на малообъемных моторах также не прибавляет ресурса «сердцу» автомобиля. Современная турбина раскручивается до немыслимых оборотов, при этом температура в ней растет и может доходить до 1000 градусов. Увеличиваются и нагрузки на сам двигатель.
А если учесть, что масляный картер на даунсайзинговых моторах небольших размеров, то смазка просто не в состоянии эффективно охлаждать и двигатель, и систему наддува. Отсюда у «малокубатурников» большой расход масла на угар, а турбина редко доживает до 100 000 километров. Несладко приходится и двигателю, в котором смазка просто кипит и теряет свои защитные свойства. В результате ресурс такого мотора редко превышает 150 000 км.