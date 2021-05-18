LADA Granta получила новывй бензиновый двигатель с дизельной тягой

Фото производителя.
В этом году АВТОВАЗ сотворил маленькое чудо, неожиданно проведя большую модернизацию 8-клапанного 1,6-литрового двигателя ВАЗ-11182. Сначала его примерил Largus, а теперь — Granta. Портал «АвтоВзгляд» подробно объясняет, чем хорош новый мотор.

Снизив механические потери, вазовским двигателистам удалось поднять мощность рядной «четверки» до 90 л. с. против прежних 87. Крутящий момент подрос до 143 Нм (+3). Притом 80% момента доступны при 1000 оборотах в минуту — это гарантирует уверенную «дизельную тягу».

Еще одним плюсом свежей версии движка называют долго «неубегающие» клапанные зазоры — они держатся вплоть до 90 000 километров пробега. Больше подробностей, чем обновленная версия заслуженного восьмиклапанника отличается от дореформенной, рассказывает наш ликбез.

С ценами история такая. Продавать 90-сильную LADA Granta планируют минимум за 519 900 рублей — то есть смена двигателя не увиличила цену вазовского бестселлера ни на копейку.

Более тихий, надежный и тяговитый этот мотор потребляет около 7,5 литра «девяносто второго» на 100 километров. (Любопытно, что АВТОВАЗ декларирует снижение расхода, но по факту для «Гранты» раньше был заявлен показатель 6,8 — по этому поводу мы уже отправили запрос на главный автозавод нашей страны).

Зато точно известно, что ресурс движка увеличился на 25%, а разгон до «сотни» сократился на 0,4 секунды. Также представители автогиганта клянутся, что смена силового агрегата позволяет экономить до 5 000 рублей каждые 20 000 км, за счет снижения расхода топлива и стоимости ТО, ведь на первом, третьем и пятом ТО больше не требуется регулировка клапанов.

На «Ларгусе» новый «восьмиклоп» нам очень понравился. С первой передачи пустая машина уверенно рвет с места. И судя по напористости — загрузи ее по самый «небалуйся», ехать будет ничуть не хуже. А легкая LADA Granta, скорее всего, вообще покажется ракетой!

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18 мая 2021
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