LADA Granta получила новывй бензиновый двигатель с дизельной тягой

Снизив механические потери, вазовским двигателистам удалось поднять мощность рядной «четверки» до 90 л. с. против прежних 87. Крутящий момент подрос до 143 Нм (+3). Притом 80% момента доступны при 1000 оборотах в минуту — это гарантирует уверенную «дизельную тягу».

Еще одним плюсом свежей версии движка называют долго «неубегающие» клапанные зазоры — они держатся вплоть до 90 000 километров пробега. Больше подробностей, чем обновленная версия заслуженного восьмиклапанника отличается от дореформенной, рассказывает наш ликбез.

С ценами история такая. Продавать 90-сильную LADA Granta планируют минимум за 519 900 рублей — то есть смена двигателя не увиличила цену вазовского бестселлера ни на копейку.

Более тихий, надежный и тяговитый этот мотор потребляет около 7,5 литра «девяносто второго» на 100 километров. (Любопытно, что АВТОВАЗ декларирует снижение расхода, но по факту для «Гранты» раньше был заявлен показатель 6,8 — по этому поводу мы уже отправили запрос на главный автозавод нашей страны).

Зато точно известно, что ресурс движка увеличился на 25%, а разгон до «сотни» сократился на 0,4 секунды. Также представители автогиганта клянутся, что смена силового агрегата позволяет экономить до 5 000 рублей каждые 20 000 км, за счет снижения расхода топлива и стоимости ТО, ведь на первом, третьем и пятом ТО больше не требуется регулировка клапанов.

На «Ларгусе» новый «восьмиклоп» нам очень понравился. С первой передачи пустая машина уверенно рвет с места. И судя по напористости — загрузи ее по самый «небалуйся», ехать будет ничуть не хуже. А легкая LADA Granta, скорее всего, вообще покажется ракетой!