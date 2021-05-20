Премия «Автодилер года — 2021» поставила рекорд по количеству участников

27 мая 2021 года «Авито Авто» и аналитическое агентство «Автостат» подведут итоги и назовут победителей ежегодной национальной премии «Автодилер года — 2021». Эта, уже седьмая по счету официальная церемония награждения, будет доступна для просмотра онлайн. В национальной премии участвуют дилерские центры и холдинги России. В 2021-ом их насчитывается более 650 — на 20% больше, чем в прошлом году. Организаторам проекта предстоит выбрать среди них компании, наилучшим образом применившие новые и эффективные инструменты в области продаж, маркетинга и сервиса в автомобильной индустрии страны. В этом году «Авито Авто» учредила две новые награды. Так, игроки сегмента легких коммерческих машин борются за победу в номинации «Коммерческий транспорт». А компании, торгующие легковыми автомобилями, соревнуются в другой новой категории — «Лучший клиентский опыт».

— Как лидер автопродаж среди классифайдов, Авито Авто видит своей целью оказание поддержки российской автомобильной индустрии. Мы обеспечиваем игроков авторынка эффективными инструментами для повышения продаж и обеспечения клиентоориентированного подхода, —считает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

Среди уже ставших традиционными «спортивных дисциплин» премии «Автодилер года — 2021» можно назвать также борьбу за звание лучшего дилера/холдинга по организации продаж новых автомобилей, лучшего в организации продаж автомобилей с пробегом, лучшей компании в организации сервиса, а также лучшей дилерской сети (премиального и массового бренда) — в номинации «Доверие потребителей». «Маркетинг — Автомобили с пробегом» стала спецпремией, учрежденной «Авито Авто» в рамках «Автодилер года — 2021». Фактически, это рейтинг официальных и независимых дилерских центров (д. ц.) России, построенный на основе анализа объявлений, размещенных на «Авито». Он рассчитывается по параметру оборачиваемости склада подержанных машин д. ц. в сегментах «масс-маркет» и «премиум».