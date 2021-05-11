Большой корейский мальчик: длительный тест-драйв кроссовера Hyundai Palisade

Для нас Hyundai Palisade интересен именно сейчас по нескольким причинам. Во-первых, машин такого класса у нас сейчас практически нет. По большому счету, реальный конкурент у Palisade один — Toyota Highlander. Honda Pilot? Так он вот-вот вообще исчезнет с российского рынка. Да и мельче он нашего героя. VW Teramont? А где он, кстати? Volkswagen, помнится, собирался пригнать этой весной в Россию обновленную версию своего макси-кроссовера. Да только уже середина мая на дворе, а о рестайлинговом Teramont все ни слуху, ни духу…

Второе, чем показался любопытен нам Hyundai Palisade, — наличием дизельного двигателя в его моторной гамме. У конкурентов ведь только «бензинки» под капотом. Вот и получается, что самый крупный кроссовер от Hyundai — чуть ли не уникальное предложение на нынешнем российском авторынке. К тому же — самое дешевое, как выясняется: его цена стартует с 3,5 млн. рублей.

Поэтому для знакомства мы выбрали Hyundai Palisade с тем самым дизельным мотором (2,2 литра, 200 л. с.). И уже буквально в первый же день стало понятно, что машина привлекает внимание окружающих гораздо сильнее чем ожидалось. Возможно, что из-за размера. Плюс модный внешний дизайн.