Большой корейский мальчик: длительный тест-драйв кроссовера Hyundai Palisade

Для нас Hyundai Palisade интересен именно сейчас по нескольким причинам. Во-первых, машин такого класса у нас сейчас практически нет. По большому счету, реальный конкурент у Palisade один — Toyota Highlander. Honda Pilot? Так он вот-вот вообще исчезнет с российского рынка. Да и мельче он нашего героя. VW Teramont? А где он, кстати? Volkswagen, помнится, собирался пригнать этой весной в Россию обновленную версию своего макси-кроссовера. Да только уже середина мая на дворе, а о рестайлинговом Teramont все ни слуху, ни духу…
Второе, чем показался любопытен нам Hyundai Palisade, — наличием дизельного двигателя в его моторной гамме. У конкурентов ведь только «бензинки» под капотом. Вот и получается, что самый крупный кроссовер от Hyundai — чуть ли не уникальное предложение на нынешнем российском авторынке. К тому же — самое дешевое, как выясняется: его цена стартует с 3,5 млн. рублей.
Поэтому для знакомства мы выбрали Hyundai Palisade с тем самым дизельным мотором (2,2 литра, 200 л. с.). И уже буквально в первый же день стало понятно, что машина привлекает внимание окружающих гораздо сильнее чем ожидалось. Возможно, что из-за размера. Плюс модный внешний дизайн.
Многоэтажная светодиодная оптика, раскосые ходовые огни, здоровенная мордень фальшрадиаторной решетки, скошенная задняя стойка… Лично я называю это направление в автодизайне — «стремительный шкаф». Когда автомобиль с габаритами и пропорциями киоска мороженного внешне воспринимается как легкая и подвижная штуковина.
Оказавшись в салоне Palisade, в очередной раз понимаешь, что японским автопроизводителям (в том числе и премиальных марок) отныне приходится только догонять «корейцев». Достаточно взглянуть на приборную панель кроссовера, визуально «слившуюся» с тач-скрином мультимедийной системы, — отсыл к Mercedes предыдущего поколения. При этом надо понимать, что Hyundai Palisade дебютировал в США аж три года назад, когда те самые «мерсы» вовсю продавались по всему миру.
Вот так, пока японцы натужно пытаются привнести что-то самобытное в копилку мирового автодизайна, корейцы быстренько «переосмысливают» тренды европейского «премиума» и органично внедряют на своих отнюдь не премиальных (по крайней мере формально) машинах. Но вернемся к Palisade. По большому счету, чтобы за что-то серьезное поругать его салон — это надо постараться.
Пластик отделки — дорогой и добротный. Дизайн центральной консоли — лаконичен, но выглядит дорого. Селектор 8-ступенчатого «автомата» — кнопочный, как у Sonata и Santa Fe. Рядом с ним пристроилась «крутилка» выбора режимов работы трансмиссии. Видеокамеры по кругу.
При включении того или иного «поворотника» между циферблатами приборки проецируется изображение соответствующей боковой камеры. Это, кстати, теперь почти стандартная «фишка» для больших машин Hyundai и Kia.
Придраться, пожалуй, можно лишь к отсутствию у Palisade электрообогрева лобового стекла — американский рынок, что с него возьмешь. Хотя подогрев руля имеется, и это очень хорошо для нашего климата! На «капитанских креслах» второго ряда сидений понравилось путешествовать детям. Они там вволю развлеклись, тайком включая друг другу подогрев сидений — при том что на улице и так тепло.
Водителя же «стремительный шкаф» однозначно порадовал на ходу. Особенно поразило то, что Palisade показался первым в моей практике «корейцем», который сумел скрадывать ощущение скорости. Не так, конечно, как это мастерски умеют делать машины BMW, но где-то близко. Если не обращать внимания на проекцию спидометра на «лобовухе» при езде по трассе, то что 90 км/ч, что 130 км/ч — одно и то же: идет как океанская яхта по идеально ровной водной глади.
Причем в салоне на скоростях до 150 км/ч достаточно тихо, можно разговаривать вполголоса. «Колесный» шум при этом присутствует, разумеется, но и только. Собеседника слышно при этом отлично. С управляемостью у Palisade тоже все хорошо. В крутых виражах здоровенный «чемодан» кренится совсем не так сильно, как ожидаешь от столь высокой машины.
Претензии к подвеске могут появиться, пожалуй, на неровной дороге. Единичные рытвины и «лежачих полицейских» машина «глотает» хоть и громко, но без проблем, но на основательно «разбомбленном» асфальте ее уже изрядно растрясывает.
Надо заметить, что при вполне приличной массе (изрядно за 2000 кг) Hyundai Palisade порадовал относительно неплохой динамикой (около 10 секунд до 100 км/ч), а также расходом топлива. В режиме «прилично за 120 км/ч на адаптивном круиз-контроле» авто потребляет не более 8 литров дизтоплива «на сотню».
«Беспробочное» перемещение по городским трассам — чуть больше 7 литров. Ну а при езде по заторам, да по светофорам — аппетит увеличивается до 12 литров на каждую сотню пробега. Нахрапистый стиль вождения добавит к ним еще литр-полтора. Для аппарата с тремя рядами сидений и длинной почти пять метров — очень неплохие показатели. Один минус — парковка. Palisade — штуковина широкая. Встать-то на нем можно на любое парковочное место. А вот открыть дверь, не задев соседнюю машину, и выйти — уже не везде…