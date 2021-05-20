Управлять функциями LADA Granta теперь можно через телефон

Фото производителя.
АВТОВАЗ запустил телематическую платформу LADA Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля через смартфон. Первой «подключенной» машиной стала Granta, притом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», для нее вдобавок будут доступны индивидуальные условия сервисного обслуживания и специальные страховые программы.

В мае автомобили с LADA Connect будут доступны не во всех дилерских центрах, а только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и Пермском крае. Впрочем, в ближайшие месяцы такие авто разойдутся по всей дилерской сети.

Новая телематическая система LADA Connect предлагается как опция по цене от 12 000 рублей, включая 3 года обслуживания.

С помощью LADA Connect владельцы машин смогут дистанционно контролировать состояние автомобиля и управлять некоторыми его функциями: открывать двери, прогревать двигатель и охлаждать салона, проверять уровень топлива и заряда аккумулятора.

Кроме того, хозяину будут приходить уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей. Также вазовская телематика позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени.

— Покупатели Granta c LADA Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение — задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля. Такой информационный обмен позволит дистанционно осуществлять послепродажный мониторинг работы узлов и агрегатов автомобиля, предлагать водителям индивидуальные условия на ремонт и обслуживание, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу марки LADA.

И еще. В этом году АВТОВАЗ сотворил маленькое чудо, неожиданно проведя большую модернизацию 8-клапанного 1,6-литрового двигателя ВАЗ-11182. Сначала его примерил Largus, а теперь — Granta. Портал «АвтоВзгляд» подробно объясняет, чем же так хорош новый мотор.

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20 мая 2021
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