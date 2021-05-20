Управлять функциями LADA Granta теперь можно через телефон

В мае автомобили с LADA Connect будут доступны не во всех дилерских центрах, а только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и Пермском крае. Впрочем, в ближайшие месяцы такие авто разойдутся по всей дилерской сети.

Новая телематическая система LADA Connect предлагается как опция по цене от 12 000 рублей, включая 3 года обслуживания.

С помощью LADA Connect владельцы машин смогут дистанционно контролировать состояние автомобиля и управлять некоторыми его функциями: открывать двери, прогревать двигатель и охлаждать салона, проверять уровень топлива и заряда аккумулятора.

Кроме того, хозяину будут приходить уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей. Также вазовская телематика позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени.

— Покупатели Granta c LADA Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение — задавать вопросы, сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля. Такой информационный обмен позволит дистанционно осуществлять послепродажный мониторинг работы узлов и агрегатов автомобиля, предлагать водителям индивидуальные условия на ремонт и обслуживание, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Оливье Морне, вице-президент по продажам и маркетингу марки LADA.

И еще. В этом году АВТОВАЗ сотворил маленькое чудо, неожиданно проведя большую модернизацию 8-клапанного 1,6-литрового двигателя ВАЗ-11182. Сначала его примерил Largus, а теперь — Granta. Портал «АвтоВзгляд» подробно объясняет, чем же так хорош новый мотор.